Mehrere tausend Menschen an Palästina-Kundgebung in Bern

Mehrere tausend Personen haben sich auf dem Bundesplatz in Bern zu einer pro-palästinensischen Kundgebung zusammengefunden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fordern ein Ende der Gewalt im Gazastreifen.

Der Anlass wurde von den Behörden bewilligt.

In einem Aufruf zur Kundgebung sprechen die Veranstalter von einem «rücksichtslosen Angriff Israels» und einem «Genozid an der palästinensischen Bevölkerung». Die israelische Regierung habe die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Benzin und Strom unterbrochen und verhindere den Zugang zu medizinischer Versorgung. Auch Kommunikationswege, etwa via Internet, seien gekappt.

Verurteilung der Gewalt

Die Veranstalter verurteilen nach eigenen Angaben die Gewalt, die in den vergangenen Wochen auf allen Seiten Menschenleben gekostet hat. Sie ordnen die Gewalt allerdings in den Kontext einer aus ihrer Sicht «seit 75 Jahren bestehenden militärischen Besatzung» ein. Ein System, das notabene nur durch finanzielle und militärische Unterstützung durch die USA und europäische Staaten erhalten werden könne.

Kritik auch an der Schweiz

Auch die Schweizer Regierung wird kritisiert, weil sie angekündigt hatte, die finanzielle Unterstützung an palästinensische und israelische NGO auszusetzen. Diese Organisationen leisteten wichtige humanitäre Arbeit, die gerade jetzt unverzichtbar sei.

Zur Demonstration aufgerufen haben insgesamt mehrere Dutzend vorwiegend kleinere Organisationen und Gruppen wie Bern for Palestine, die bereits zuvor Kundgebungen in Bern organisiert hatte. Zu den Unterstützenden der Kundgebung zählen aber auch die Kommunistische Partei, die Partei der Arbeit oder das Migrant Solidarity Network.