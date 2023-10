Man habe überhaupt keine Angst vor Ausschreitungen gehabt, versichert ein Sprecher der jungen Arbeiterpartei, die diese Demonstration organisiert hat. «Die Besetzung Palästinas muss enden», stand auf dem Aufruf. Gefolgt sind diesem Ruf viele Muslime aus der Region. «Wir sind Muslime, und für uns sind alle Muslime Brüder», erklärt ein junger Mann auf der Place de la Riponne.

Legende: Auf die Strasse gehen – verboten: Mehrere Deutschschweizer Städte verbieten Demonstrationen am Wochenende, darunter mehrere Pro-Palästina-Kundgebungen. Ganz anders in der Westschweiz: In Lausanne versammelten sich am Donnerstagabend laut Polizei rund 4500 Menschen. Keystone/Jean-Christophe Bott