Zuerst sollte es in Basel eine Mahnwache für die israelischen Opfer der Hamas geben, dann wollten diejenigen demonstrieren, die sich für die Palästinenser einsetzen. Die Stadt Basel hat beide Demonstrationen verboten. Zu heikel. Auch Bern und Zürich verbieten Kundgebungen am kommenden Wochenende.

Ein Blick auf die Schweizer Karte zeigt, dass andere Städte die Demobewilligungen unterschiedlich handhaben. Zum Beispiel sind in Genf und Lausanne Palästina- und Friedensdemonstrationen angekündigt und bewilligt worden. Auch Schaffhausen will Demonstrationen zulassen, ein Gesuch sei aber nicht eingegangen, sagt der Stadtpräsident Peter Neukomm gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten». Wer demonstrieren will, hätte also Ausweichmöglichkeiten.