Ein gewaltiger Tornado ist durch die Kleinstadt Greenfield in Iowa gezogen.

Mehrere Menschen seien getötet und mindestens ein Dutzend verletzt worden, so die Behörden.

Der Tornado zerstörte Häuser und Teile der Infrastruktur.

«Dieser Tornado hat einen grossen Teil dieser Stadt verwüstet», sagte Alex Dinkla, ein Sprecher der Iowa State Patrol, während einer Pressekonferenz in Greenfield. «Wir können bestätigen, dass es bei diesem Tornado mehrere Todesopfer gegeben hat.»

Er sagte, er gehe davon aus, dass alle vermissten Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt gefunden worden seien. Das Adair County Health System teilte in einem Facebook-Post mit, dass es in der Highschool von Greenfield ein Triage-Zentrum eingerichtet habe und Menschen, die medizinische Hilfe benötigen, sich dorthin begeben sollten.

Da das örtliche Spital durch den Sturm beschädigt wurde, mussten die Menschen in Einrichtungen nahe gelegener Städte verlegt werden. «Ich habe mein ganzes Leben in Greenfield verbracht. Ich bete nur, dass alle in Sicherheit sind und niemand verletzt wurde», sagte Valerie Warrior, eine Einwohnerin der verwüsteten Kleinstadt gegenüber dem CBS-Sender KCCI TV. «Es war beängstigend, sehr beängstigend.» Andere Aufnahmen zeigten zertrümmerte Fahrzeuge und schwere Schäden an einer Tankstelle.

1 / 3 Legende: Einwohner suchten nach dem Sturm ihre Habseligkeiten in den Trümmern. Keystone/AP Photo/Charlie Neibergall 2 / 3 Legende: Viele Häuser in der Kleinstadt Greenfield in Iowa liegen in Trümmern. Reuters 3 / 3 Legende: Laut Behörden gab es mehrere Tote und Dutzende Verletzte. Reuters/Nirmalendu Majumdar/Ames Tribune

Die Behörden verhängten eine obligatorische Ausgangssperre für die Stadt, die bis am Mittwochmorgen dauerte. Sie wiesen am Dienstagabend auch Medienvertreterinnen und -vertreter an, die Stadt zu verlassen.

Greenfield ist die Kreisstadt von Adair County. In der Gegend gibt es immer wieder solche Stürme. Die Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, hat den «Katastrophennotstand» für 15 Bezirke ausgerufen – darunter Adair und die nahegelegene Kreisstadt Adams. In Adams County wurden mindestens drei Windturbinen in zwei Hälften gebrochen, wobei eine davon Feuer fing, wie KCCI berichtete.

Die Stürme zogen später ostwärts und trafen Teile von Illinois und Wisconsin, sodass mehr als 130'000 Haushalte in diesen beiden Bundesstaaten keinen Strom hatten.

Der nationale Wetterdienst hat weitere Warnungen vor Tornados und schweren Gewittern für Teile Iowas und anderen Staaten des Mittleren Westens ausgerufen.