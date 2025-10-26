Nach Einschleppung der Vogelgrippe haben dem Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) zufolge bislang mehr als 30 kommerzielle Geflügelhalter in Deutschland ihre Tiere töten müssen.

Um die weitere Ausbreitung der Tierseuche möglichst einzudämmen, seien ersten Erhebungen zufolge etwa 400'000 Hühner, Enten, Gänse und Puten gekeult und anschliessend entsorgt worden.

Die Vogelgrippe setzte Experten zufolge dieses Jahr früher ein als sonst. Stark betroffen sind Kraniche.

«Wir sehen nach wie vor ein sehr dynamisches Geschehen», sagte FLI-Präsidentin Christa Kühn. «Ähnliche Zahlen hatten wir bereits 2021, dem bisher stärksten ‹Geflügelpest-Jahr›». Es sei nicht abzusehen, wie sich die Situation weiter entwickle, aber man rechne mit einer weiteren Zunahme der Ausbrüche und Fälle.

Legende: Geflügel, das in einer von Geflügelpest befallenen Anlage in Brandenburg getötet wurde. REUTERS/Christian Mang

Die grössten Verluste gab es bislang in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. So mussten in zwei Betrieben in Vorpommern insgesamt fast 150'000 Legehennen getötet werden. Der Landkreis Märkisch-Oderland gab bekannt, dass dort weitere 130'000 Tiere gekeult werden.

In Niedersachsen, Bayern, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg kam es ebenfalls zur vorsorglichen Tötung Tausender Nutztiere.

Mit Vogelzug steigt Infektionsgefahr

Erkrankte Wildvögel, die auf dem Weg in ihre Winterquartiere im Süden Rast machen, gelten als Überträger der Geflügelpest. Zwar ist die Tierseuche in Deutschland inzwischen ganzjährig verbreitet, doch mit dem Vogelzug im Herbst gewinnt das Infektionsgeschehen deutlich an Fahrt.

Rat der Experten: Kontakt zu Wildvögeln vermeiden Box aufklappen Box zuklappen Der Virusdruck durch infizierte Wildvögel und deren Ausscheidungen sei sehr hoch, warnt das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI). «Ich möchte an alle appellieren, sich nicht in der Nähe toter Wildvögel aufzuhalten und danach Geflügelbestände zu besuchen. Auch so kann das Geflügelpest-Virus indirekt über verunreinigtes Schuhwerk oder Gerätschaften weitergetragen werden», sagte FLI-Präsidentin Christa Kühn. Nach ihren Angaben besteht für die allgemeine Bevölkerung ein geringes Infektionsrisiko. Doch gelte es, Kontakt zu Wildvögeln, insbesondere kranken oder toten Tieren, zu vermeiden.

Nach Einschätzung des Loeffler-Instituts hat die Infektionswelle in diesem Jahr früher eingesetzt als üblich. Zudem seien Kraniche in einem bislang nicht gekannten Ausmass betroffen. Vor allem im Linumer Teichland im Nordwesten Brandenburgs gibt es ein massenhaftes Kranich-Sterben.

Legende: Ein Helfer sammelt einen toten Kranich auf – die Geflügelpest hat sich mittlerweile fast über ganz Deutschland ausgebreitet. Keystone/Christophe Gateau

Laut Kühn wurde in 65 Fällen bei Wildvögeln der Geflügelpest-Virus H5N1 festgestellt. Insgesamt verendete aber ein Vielfaches der infizierten Tiere.

Entschädigungszahlungen

Der Höhepunkt des Vogelzugs steht noch bevor. Damit sei für Tierhalter die Gefahr, dass die Vogelgrippe in ihre Bestände eingeschleppt wird, weiterhin gross, hiess es. Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft warnte: «Wenn wir nicht handeln, riskieren wir nicht nur Tiergesundheit, sondern auch die Versorgungssicherheit.»

Wird nach einem Geflügelpest-Ausbruch die Tötung von Tieren angeordnet, erhalten die Besitzer eine Entschädigung, die nach Tierart gestaffelt ist und laut Gesetz den Höchstsatz von aktuell 50 Euro nicht überschreiten darf. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer sprach sich dafür aus, die Obergrenze von bislang 50 Euro auf bis zu 110 Euro hochzusetzen.

Bisher keine Fälle in der Schweiz

In der Schweiz wurden in diesem Herbst bisher keine Vogelgrippefälle registriert, wie aus der Webseite des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hervorgeht. Mit dem Ankommen der Zugvögel müsse aber auch hierzulande damit gerechnet werden, dass Fälle von Vogelgrippe wieder auftreten können, hiess es vom BLV.