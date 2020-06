Wladimir Putin hatte im Januar angeregt, die russische Verfassung zu reformieren. Wochenlang reichten kremlnahe Kreise daraufhin Vorschläge ein. Nun wird das wichtigste Gesetz des Landes in einer Vielzahl von Punkten geändert.

Dabei ist viel Symbolik: Russland bekennt sich in dem Text zum Glauben an Gott – und erklärt feierlich, die historische Wahrheit zu verteidigen. Darüber hinaus gibt es aber auch sehr konkrete Änderungen: So gibt es ein Verbot für hohe Beamte, eine zweite Staatsbürgerschaft zu besitzen – oder die Vorschrift, dass die Renten künftig automatisch der Inflation angepasst werden.

Ein weiterer wichtiger – der wohl wichtigste – Punkt: Der amtierende Präsident darf mit der neuen Verfassung zwei weitere Amtszeiten regieren. Das heisst: Putin könnte bis 2036 an der Macht bleiben.

Umstritten ist die Volksabstimmung, die heute beginnt und bis am 1. Juli dauert. Denn die neue Verfassung ist vom Parlament in Moskau verabschiedet und von Putin unterzeichnet. Laut Gesetz ist sie somit bereits in Kraft – obwohl das Volk noch gar nicht Ja dazu gesagt hat. Mindestens sehen das die Kritiker so und sagen, die Volksabstimmung sei nur Show, sie habe juristisch gar keine Bedeutung. Der Kreml dagegen erklärt, die Verfassung trete nur in Kraft, wenn das Volk zustimme.