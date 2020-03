Russland verschiebt die Abstimmung über die grösste Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes.

Das kündigte Präsident Wladimir Putin bei einer TV-Ansprache an. Er begründete den Schritt mit der Corona-Pandemie.

Ein neuer Termin für die Abstimmung sei noch nicht festgelegt.

Russlands Bevölkerung sollte ursprünglich am 22. April über die Verfassungsreform entscheiden, durch die Putin auch nach Ende seiner Amtszeit 2024 die Geschicke des Landes bestimmen könnte.

Über einen neuen Termin werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, hiess es aus dem Kreml. Putin erklärte kommende Woche für arbeitsfrei.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus

Die Lage im Land hatte sich in den letzten Tagen massiv verschlimmert. Offiziell hatte Russland am Mittwoch 658 Infizierte, davon 410 in Moskau. Kultur- und Sporteinrichtungen wurden geschlossen. Die russische Hauptstadt verbot alle Veranstaltungen unter freiem Himmel.

Über 1.9 Millionen Menschen im Alter von über 65 Jahren müssen von Donnerstag an zu Hause bleiben. Die Duma – das russische Parlament – will die Strafen bei Verstössen gegen die Quarantänevorschriften verschärfen.