«Die Uno-Mitglieder beschlossen auf ihrem Gipfeltreffen in New York einen Pakt, der in manchen Punkten bloss den kleinsten gemeinsamen Nenner markiert. Immerhin lässt er sich als Bekenntnis zur weltweiten Zusammenarbeit interpretieren. Selbst das ist nicht selbstverständlich in Zeiten wie diesen.

Federführend bei den Verhandlungen für den Pakt waren Namibia und Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz äussert jetzt Genugtuung, dass am Ende überhaupt etwas herauskam. Er sagt aber gleich, dass bei fast allen Themen noch sehr vieles zu tun bleibt: «Der Weg bleibt steinig. Doch war das je anders?»

Nach dem Gipfel geht das zähe diplomatische Feilschen gleich weiter. Der Zukunftspakt ist kein rechtsverbindliches Vereinbarung, sondern eher ein halbwegs ehrgeiziger Plan.»