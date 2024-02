Das Frühlingsfest richtet sich nach dem Mondkalender, demzufolge damit das Jahr des Hasen endet. Der Drachen ist ein beliebtes Tierkreiszeichen in China.

Der Aberglaube besagt, dass er für Kraft und Glück steht, weshalb Drachen-Jahre in China beliebt sind, um Kinder zu bekommen.

Das Frühlingsfest, auch Chinesisch-Neujahr genannt, ist der wichtigste Feiertag in China. Er wird auch in anderen asiatischen Ländern wie Vietnam, Singapur, Südkorea, Malaysia, Taiwan und Indonesien begangen.

Opfergaben und Gebete in einem Tempel in Taipeh (Taiwan).

Legende: Opfergaben und Gebete in einem Tempel in Taipeh (Taiwan). Keystone/EPA/RITCHIE B. TONGO

Die bestimmende Farbe zum Frühlingsfest ist Rot – die Farbe des Glücks. Die Menschen in China dekorieren damit meist ihre Eingangstüren und hoffen, dass so Wohlstand und Glück quasi zu ihnen nach Hause kommen. Beliebte Geschenke sind rote Umschläge, in denen sich Geld befindet.

Traditionell reisen die Menschen in China für das Fest zu ihren Familien nach Hause, weshalb um den Neujahrstag eine grosse Reisewelle über das Land hereinbricht. Für den Tourismus sind die Feiertage wichtige Einnahmequellen