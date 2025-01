Per E-Mail teilen

Eine 65-jährige Schweizer Touristin ist beim Absturz eines Wasserflugzeugs vor der Küste von Westaustralien ums Leben gekommen.

Ebenfalls umgekommen sind der Regionalregierung zufolge ein 60-jähriger Däne sowie der 34-jährige Pilot.

Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag beim Start des Flugzeugs auf Rottnest Island in der Nähe der Metropole Perth.

Das Schweizerische Generalkonsulat in Sydney bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, es sei mit dem Fall befasst und stehe in Kontakt mit den Behörden in Westaustralien.

Die Wrackteile des Wasserflugzeugs konnten vor der Westküste Australiens geborgen werden.

Das Flugzeug ist am Dienstagnachmittag (Ortszeit) abgestürzt.

Nach Angaben von Roger Cook, Premier des Bundesstaates Western Australia, überlebten vier Insassen den Absturz ins Meer, darunter ein Schweizer und eine Dänin. Drei von ihnen sollen schwer verletzt sein und werden im Spital behandelt.

Zahlreiche Boote in der Umgebung waren zur Unglücksstelle geeilt. Sie hätten ihre eigene Sicherheit aufs Spiel gesetzt, um Fremden in Not zu helfen, betonte Cook.

Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen. Die Cessna 208 Caravan war nach Angaben der Nachrichtenagentur AAP kürzlich vom Betreiber Swan River Seaplanes gekauft worden, um Rundflüge anzubieten.