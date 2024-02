Der Ort: Rafah ist eine palästinensische Stadt im südlichen Gazastreifen und liegt 30 Kilometer südwestlich von Gaza-Stadt. Rafah hatte 2017 laut dem Palästinensischen Zentralamt für Statistik 171’889 Einwohner. Zur Stadt gehören ausserdem zwei Flüchtlingslager, in denen 2023 laut der UNRWA zusammen 133’326 Menschen leben. Damit ergab sich vor dem Krieg eine Bevölkerungsanzahl von mehr als 300’000 Menschen. Seit dem Beginn der Eskalation am 7. Oktober sind die Zahlen stark angestiegen, da zahlreiche Vertriebene im südlichen Gazastreifen Schutz suchten.

Die Problematik: Experten schätzen, dass sich zurzeit mit den Hunderttausenden Binnenflüchtlingen in dem Gebiet weit über 1 Million Menschen aufhalten dürften. Das entspricht gut der Hälfte der verbliebenen Bevölkerung des Gazastreifens von 2.2 Millionen. Unterbringung und Versorgung seien sehr schlecht, wie das UNO-Büro OCHA sagt. Der massive Anstieg der Zivilisten in der Region hängt damit zusammen, dass Israel zu Anfang der Bodenoffensive im November die Menschen in dem Küstenstreifen dazu aufgerufen hatte, sich in den Süden zu begeben, um nicht in Kämpfe mit der radikal-islamistischen Hamas verwickelt zu werden. Anfang Februar 2024 kündigte der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant jedoch das Ausweiten der Operation auf die südliche Stadt an. Diese dürfte bald starten.

Angriffe auf Rafah

1 / 8 Legende: Israels Militär hat im Zuge massiver nächtlicher Angriffe im Raum Rafah im Süden des Gazastreifens nach eigenen Angaben zwei Geiseln gerettet. (12. Februar 2024) REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa 2 / 8 Legende: Die beiden 60 und 70 Jahre alten Entführten seien während eines gemeinsamen Einsatzes des Militärs, des Sicherheitsdienstes und der israelischen Polizei in der Nacht in Rafah gerettet worden und bei gutem Gesundheitszustand, teilte das israelische Militär am frühen Montagmorgen mit. Keystone/IDF 3 / 8 Legende: Bei der Operation, die von Luftangriffen begleitet wurde, wurden nach Angaben örtlicher Gesundheitsbehörden rund hundert Palästinenser getötet. (12. Februar 2024) Keystone/FATIMA SHBAIR 4 / 8 Legende: Kurz zuvor hatte die Armee eine Serie von Angriffen in der Gegend von Schabura bei Rafah bekannt gegeben, wo derzeit Hunderttausende palästinensische Binnenflüchtlinge Schutz suchen.(12. Februar 2024) Keystone/AP Photo/Hatem Ali 5 / 8 Legende: Palästinenser begutachten die Schäden an Wohngebäuden, in denen zwei israelische Geiseln festgehalten wurden, bevor sie während einer Operation der israelischen Sicherheitskräfte in Rafah im südlichen Gazastreifen gerettet wurden. (12. Februar 2024) Keystone/FATIMA SHBAIR 6 / 8 Legende: Palästinensische Mädchen machen Fotos an einem Strand in der Nähe des Flüchtlingslagers Rafah (11. Februar 2024). Keystone/HAITHAM IMAD 7 / 8 Legende: Seit dem 7. Oktober 2023 wurden bis zu 1.9 Millionen Menschen, mehr als 85 Prozent der Bevölkerung, im gesamten Gazastreifen vertrieben. Keystone/HAITHAM IMAD 8 / 8 Legende: Einige davon mehr als einmal, so das Hilfswerk der UNO für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA). Keystone/HAITHAM IMAD

Die Besonderheiten: Den Grenzübergang Rafah kontrollieren ägyptische und palästinensische Beamte, wobei letztere unter der Kontrolle der Hamas stehen. Es ist der einzige Übergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen und damit dessen Lebensader zum Rest der arabischen Welt. Ägypten hat die Grenze seit Oktober jedoch regelmässig geschlossen, beispielsweise nachdem sie von der israelischen Luftwaffe auf palästinensischer Seite bombardiert wurde. Über Rafah kommt auch der Grossteil der Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung. Die israelische Führung vermutet, dass Tunnel, die unter der Grenze zwischen Ägypten und Gaza verlaufen, nach wie vor dem Schmuggel von Gütern und Waffen für die Hamas dienen. Eine weitere Besonderheit ist der Philadelphi-Korridor. Das sogenannte Gebiet ist ein Landstück entlang der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Es wird aktuell von Ägypten kontrolliert.

Nach 2005 war dieser Streifen aber unter israelischer Kontrolle, bis ein Abkommen zwischen Israel und Ägypten verabschiedet wurde. Dieses sah vor, dass die ägyptische Grenzpolizei den Bereich sichert. Mit der anstehenden Operation der israelischen Truppen in Rafah steht das Abkommen in Gefahr, was eine rote Linie für Ägypten darstellt.

Die Reaktion der UNO: Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, sagte am Montag im Morgenjournal des österreichischen Senders Ö1: «Mir fallen eigentlich keine Worte mehr ein, wie man die Situation zurzeit beschreiben kann.» Die Menschen hätten in Rafah nicht genügend zu essen und viele hätten erlebt, dass Familienangehörige getötet wurden. «In so einer Situation noch einen Angriff zu führen, da frage ich mich schon: Was muss noch passieren?», sagte Türk. Das UNO-Menschenrechtsbüro betrachte die Lage mit grösster Sorge. «Die kollektive Bestrafung der Palästinenser, vor allem auch die Abkoppelung von humanitärer Hilfe, ist eine Verletzung des humanitären Völkerrechts», sagte Türk. «Ich habe sehr schwerwiegende Bedenken, dass das, was sich vor unseren Augen abspielt, noch verhältnismässig ist.»