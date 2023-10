Chrupalla ist einer von zwei Vorsitzenden der in Teilen rechtsextremen Partei. Co-Chefin Alice Weidel hatte am Dienstag auf einen geplanten öffentlichen Auftritt in Bayern verzichtet. Ein Sprecher hatte gesagt, es habe am vorletzten Wochenende einen «sicherheitsrelevanten Vorfall» gegeben. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Weidel sich aktuell auf Mallorca aufhält.

Die 2013 gegründete AfD ist im Bundestag die fünftstärkste Fraktion, liegt aber in aktuellen nationalen Umfragen mit Werten über 20 Prozent auf Platz zwei der Wählergunst. Am Sonntag finden in Bayern und Hessen Landtagswahlen statt, wo die AfD in Umfragen zwischen 14 und 16 Prozent rangiert.

Bei drei Landtagswahlen in mehreren ostdeutschen Bundesländern im Spätsommer 2024 könnte sie laut Umfragen sogar stärkste Partei werden.