Die entscheidende Frage des AfD-Parteitags in Braunschweig war nicht, ob sich die Gemässigteren gegen den völkisch-extremistischen Flügel der Partei durchgesetzt haben. Die entscheidende Botschaft war: Die AfD will regieren. Das ist das Signal von Braunschweig, das alle Vertreter aussandten, egal ob sie sich zu den Gemässigteren oder zum völkischen Flügel zählen, egal, ob sie aus dem Westen oder dem Osten Deutschlands stammen.

Die AfD müsse «erwachsen werden», sagte Gauland in seiner Abschiedsrede, müsse Revolutionsphantasien begraben, Deutschland sei nicht für Revolutionen gemacht. Wenn die AfD aber ohne Revolution auf Länderebene mittelfristig an die Macht wolle, komme nur die CDU als Regierungspartnerin in Frage. Mittelfristig bedeutet für die AfD nach dem Ende der Ära Merkel. Mit «erwachsen werden» meinte Gauland auch mehr Professionalität. Und auch das ist in Braunschweig gelungen.

Im Unterschied zu manchen Chaosparteitagen der Vergangenheit, ging die Regie der Parteiführung in Braunschweig fast perfekt auf. Der neugewählte Wunschnachfolger von Alexander Gauland als Co-Chef der Partei, der 44-jährige Handwerksmeister Tino Chrupalla aus dem ostdeutschen Görlitz – pragmatisch und machiavellistisch – verkörpert dieses neue Ziel der AfD perfekt.

Die Partei insgesamt aber ist keine andere geworden. Und sie ist auch nicht weniger rechts als gestern. Wenn sich aber die CDU nach dem Rücktritt Merkels auf Regierungskoalitionen mit der AfD einlässt, wird sie in dieser Beziehung wahrscheinlich verlieren und die AfD gewinnen.