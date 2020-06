Kosovos Präsident will bei Bestätigung der Anklage zurücktreten

Hashim Thaci will als Präsident von Kosovo zurücktreten, sollte die vorläufige Anklage wegen Kriegsverbrechen durch eine formelle Anklage bestätigt werden. Das sagte Thaci in einer Rede an die Nation.

Gegen Thaci war vergangene Woche am Kosovo-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag eine vorläufige Anklage eingereicht worden.

Thaci und anderen Angeklagten werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Kosovo-Krieges vorgeworfen – darunter fast 100 Morde.

Thaci sagte in einer Rede an die Nation in Pristina: «Wenn die Anschuldigungen bestätigt werden, werde ich unverzüglich meinen Rücktritt als euer Präsident einreichen, und ich werde mich diesen Anschuldigungen stellen».

Vorwürfe wiegen schwer

Der Sonderankläger des Kosovo-Strafgerichts in Den Haag hatte am 24. Juni vorläufige Anklage gegen Thaci und mehrere andere Akteure des kosovarischen Unabhängigkeitskrieges gegen Serbien 1998/99 erhoben. Thaci hatte damals die kosovo-albanische Untergrundarmee UCK kommandiert.

Die vorläufige Anklage legt den Beschuldigten schwere Verbrechen in zehn Punkten zur Last, darunter Mord, Verfolgung und Folter. Die Opfer sollen Hunderte Serben, Kosovo-Albaner, Roma und politische Gegner gewesen sein.