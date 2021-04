Legende: Getty Images

Türkische Drohnen haben mehrfach im Fronteinsatz ihre Schlagkraft bewiesen. Was ihre Attraktivität auf dem Markt noch steigert. Zuletzt im Kaukasus. Im vernichtenden Kurzkrieg gegen Armenien um Berg-Karabach setzte die aserbaidschanische Armee im letzten Herbst stark auf die türkischen Drohnen. Die aserbaidschanischen Streitkräfte, eng verbündet mit der Türkei und intensiv von deren Militär beraten, kopierten auch die türkische Kampftaktik. Die Türkei hat diese in ihren eigenen Kriegen verfeinert.

Es begann in der Konfrontation mit der kurdischen Untergrundorganisation PKK und ihren Ablegern, zunächst zu Hause, dann auch in der syrischen und irakischen Nachbarschaft. Bald aber flogen die Drohnen mit, wo immer Erdogans interventionistische Regionalpolitik die türkischen Streitkräfte hinführte. So sollen die Flugroboter aus der Türkei in Libyen eine entscheidende Rolle gespielt haben, um das Blatt zugunsten der westlibyschen Stämme um die Regierung Saraj zu wenden.

Als Schlüsselmoment aber heben türkische Militärexperten die Kampfeinsätze vor einem Jahr in der Provinz Idlib in Nordsyrien hervor. Dort zerstörte die türkische Armee in einer Operation Dutzende Stellungen des Regimes Assad, das mit Russland verbündet ist. In Idlib habe die Türkei vorgeführt, welche Schlagkraft Kampfdrohnen entfalten können, wenn sie eng vernetzt mit Artillerie und konventioneller Luftwaffe eingesetzt werden.