Christoph Schuck ist Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik an der Technischen Universität Dortmund. Für ihn können die Forderungen des Manifests von Alice Schwarzer nicht funktionieren: «Befunde aus der Konflikt- und Friedensforschung zeigen, dass ein Friedensschluss nicht über Appelle zustande kommt. Sondern dann, wenn beide Kriegsparteien den Eindruck haben, dass sie durch einen Friedensschluss mehr gewinnen als durch die Fortsetzung der Kriegshandlungen.»

Putin hat von seinem ursprünglichen Ziel, die Ukraine zu erobern, nicht Abstand genommen. Auch die Ukraine will die besetzten Gebiete zurückerobern. Das heisst, dass im Moment keine Aussicht auf erfolgreiche Friedensverhandlungen besteht. «Im Augenblick muss es darum gehen, eine Konstellation zu schaffen, in der es für Putin klar wird, dass die Fortsetzung des Krieges teurer wird, als in Friedensverhandlungen einzutreten», so Schuck.

Deswegen macht auch die zweite Forderung des Manifestes von Alice Schwarzer für Christoph Schuck keinen Sinn. Keine Waffen zu liefern hätte gravierende Auswirkungen für die Ukraine: «Mittelfristig wäre die Ukraine nicht mehr in der Lage, sich zu verteidigen. Russland würde das ganze Land besetzen. Massivste Menschenrechtsverletzungen und grosse Flüchtlingsströme wären die Folgen. Die Bedrohungslage für die westlichen Staaten würde dadurch viel grösser.» Einen atomaren Schlag Russlands befürchtet Schuck keinen. Denn der Westen ist im Moment keine Kriegspartei und auch während des Kalten Krieges seien immer Waffen an verbündete Staaten geliefert worden.