Jürgen Trittin: «Wahlergebnis ist mit klarem Auftrag verbunden» Jürgen Trittin, Mitglied der grünen Bundestagsfraktion, sagt im Interview mit SRF-Sonderkorrespondentin Monika Schoenenberger, das gute Abschneiden seiner Partei sei mit einem klaren Auftrag verbunden. Die Grünen müssten dafür sorgen, dass Klimaschutzpolitik bei der künftigen Regierung in den Mittelpunkt gestellt wird. «Dafür sind wir gewählt worden und diesen Auftrag nehmen wir an.» Auch der frühere Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit rechnet mit einer Dreierkoalition. «Alle demokratischen Parteien müssen miteinander gesprächsfähig sein. Aber das sollte im Lichte des Willens der Wählerinnen und Wähler geschehen.» Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, sagt gegenüber Monika Schoenenberger: «Es ist das beste Wahlergebnis, das wir je erzielt haben. Darüber freue ich mich. Aber natürlich hätten wir mehr erwartet.» Man werde sich nun «mit allen demokratischen Parteien» austauschen.

21:22 Scholz und Laschet: Beide wollen Regierung vor Weihnachten Der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, will die Koalitionsverhandlungen vor Weihnachten zu einem Ende bringen. Dafür werde er «alles tun», sagt Scholz in der Elefantenrunde der Spitzenkandidaten. Er sei zuversichtlich, dass die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht erneut eine Neujahrsansprache halten werde. Der Kandidat der Union, Armin Laschet, sagt, man müsse deutlich schneller sein mit der Koalitionsbildung als bei der vorigen Bundestagswahl 2017. Am besten solle man noch vor Weihnachten ein Ergebnis erzielen.

21:02 FDP und Grüne wollen miteinander sprechen Die wahrscheinlichen Königsmacher FDP und Grünen wollen schon bald über künftige Koalitionsmöglichkeiten sprechen. FDP-Chef Christian Lindner sagt, dass es ratsam sein könnte, dass die Parteien, die gegen den Status-Quo gekämpft hätten, zuerst miteinander sprechen. Denn 75 Prozent der Menschen in Deutschland hätten nicht die Partei des künftigen Bundeskanzlers gewählt, sagt Lindner in der Elefantenrunde. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bezeichnete es als «mehr als sinnvoll», wenn unterschiedliche Parteien jetzt in unterschiedlichen Konstellationen miteinander redeten. Die Logik, «da ist einer, der alle anderen anruft», tue dem nötigen Aufbruch in diesem Lande nicht gut. «Es geht nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner.» Es geht darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen. «Die Frage ist eine Generationen-Gerechtigkeits-Frage.»

21:00 Söder: «Ich habe grossen Respekt vor Armin Laschet» CSU-Chef Markus Söder sagt, Rot-Rot-Grün «hat heute eine Klatsche bekommen.» Es sei auch ein klares Votum gegen SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz, findet Söder in der Elefantenrunde. Nun gehe es darum, ein Regierungsbündnis für die Zukunft zu schmieden. Diesen Anspruch, Deutschland zu erneuern, könne man gut mit Armin Laschet dokumentieren – «vielleicht mit der FDP und den Grünen zusammen». Auf die Frage, ob die Union mit ihm als Kanzlerkandidat besser abgeschnitten hätte, sagt Söder: «Das ist Schnee von gestern.» Man habe zuletzt einen grossen Endspurt hingelegt. «Ich habe grossen Respekt vor Armin Laschet.»

20:51 Laschet: «Es braucht einen echten Neuanfang» Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet macht in der «Berliner Runde» klar, dass nicht unbedingt die stärkste Partei den Kanzlerposten in der künftigen Regierung beanspruchen kann. «Nicht immer war die Partei auf der ersten Position auch die, die den Kanzler stellte», sagt er. Es brauche einen echten Neuanfang. Die grosse Aufgabe der demokratischen Parteien sei, zu sehen, wo es die grössten Gemeinsamkeiten gebe. Bei dem künftigen Bündnis gehe es nicht um eine «arithmetische Mehrheit» im Bundestag. «Ich wünsche mir eine Regierung, wo auch jeder Partner vorkommt, wo auch jeder sichtbar ist – keine Regierung, wo allein der Kanzler mit seinen Punkten glänzen kann», sagt Laschet. Unterschiedliche politische Positionen müssten so zusammengeführt werden, dass man «gerne» eine Koalition bilde. «Das war in der grossen Koalition am Ende so nicht mehr der Fall.»

20:43 Scholz: «Sehr, sehr eindeutiges Ergebnis» SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz untermauert in der «Berliner Runde» seinen Führungsanspruch bei der Regierungsbildung. «Das ist ein sehr, sehr eindeutiges Votum», sagt Scholz. Ein paar Parteien hätten Zuwächse erhalten und andere keine: «Auch das ist eine Botschaft.»

Jetzt live: Parteispitzen kreuzen die Klingen Nun diskutieren die Spitzen der Bundestagsparteien. Es diskutieren CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, CSU-Chef Markus Söder, SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz, Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, FDP-Chef Christian Lindner. Für die AFD nimmt Alice Weidel teil, für die Linke Janine Wissler.

20:02 Deutschland-Korrespondentin: «Regierungsbildung wird mühsam» Viele taten sich schwer, beim erzwungenen Neustart nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel, ihre Wahl zu treffen – jetzt tut sich die Politik schwer, mit diesem Resultat umzugehen. Dies bilanziert Simone Fatzer, Deutschland-Korrespondentin von Radio SRF, in ihrer Analyse. So gut wie sicher werde Deutschland künftig von drei Parteien regiert. Rein rechnerisch wären mehrere Varianten von Regierungsbündnissen denkbar, der Weg dorthin dürfte mühsam und lang sein. Nun würden alle mit allen Sondierungsgespräche führen, es komme zu Parallelverhandlungen. Fatzer: «Am erfolgreichsten werden jene sein, die zu echten Kompromissen bereit und zu gegenseitigem Vertrauen fähig sind.»

FDP-Chef Lindner: «Politische Mitte wurde gestärkt» FDP-Chef Christian Lindner wertet die Wahl als Erfolg für die Parteien der Mitte. «Die politische Mitte wurde gestärkt, die politischen Ränder geschwächt», sagt er. Der Auftrag laute daher, aus dieser Mitte heraus eine Regierung zu bilden. «Das ist eine gute Botschaft für unsere Demokratie.» Es sei aber darüber hinaus auch eine gute für Europa. Die FDP konnte nach aktuellsten Hochrechnungen nur leicht zulegen und liegt mit knapp 12 Prozent auf Platz vier hinter den Grünen.

Grünen-Kanzlerkandidatin: «Partei hat Wahlziel verfehlt» Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, räumte am Wahlabend ein, ihre Partei habe das Wahlziel verfehlt. Man habe als führende Kraft das Land gestalten wollen. «Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne – eigener Fehler von mir.» Diesmal habe es nicht gereicht, doch die Partei habe einen Auftrag für die Zukunft. Gleichzeitig bezeichnete Baerbock das mutmassliche Abschneiden ihrer Partei als das «historisch beste Ergebnis». Nach Hochrechnungen können die Grünen auf fast 15 Prozent der Stimmen kommen. Als Co-Parteivorsitzende der Grünen lobte Baerbock zudem den engagierten Wahlkampf ihrer Partei. «Es war grossartig.»

Scholz macht Anspruch auf Kanzleramt deutlich Jetzt spricht Olaf Scholz vor jubelnden Sozialdemokraten im Willy-Brandt-Haus. «Es ist ein grosser Erfolg für die SPD, aber es wird ein langer Wahlabend», sagt der Spitzenkandidat. Scholz macht wie zuvor Laschet seinen Anspruch auf das Kanzleramt deutlich: «Viele Bürgerinnen und Bürger wollen einen Wechsel – und dass der nächste Kanzler Olaf Scholz heisst.» Die SPD habe nun den Auftrag, alles, was man im Wahlkampf versprochen habe, nun auch umzusetzen.

Laschet: «Werden alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden» Nun tritt Armin Laschet vor die Kameras. Es sei ein Kopf-an-Kopf-Rennen und man habe noch keine gesicherten Ergebnisse, sagt der Spitzenkandidat der Union. «Aber wir können jetzt schon sagen: Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein», macht der Kanzlerkandidat der Union klar. Doch Laschet macht sogleich auch den Regierungsanspruch von CDU/CSU deutlich: «Wir werden alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden», so Laschet.

18:51 Erste Hochrechnungen sind da: SPD knapp stärkste Kraft Die SPD ist einer ersten Hochrechnung der ARD zufolge knapp stärkste Kraft bei der Bundestagswahl geworden. Die ARD spricht von 24.9 Prozent. Die Union kommt auf 24.7 Prozent, die Grünen erreichen 14.8 Prozent und die FDP 11.2 Prozent. Gemäss der ARD-Hochrechnung kommt die AfD auf 11.3 Prozent, derweil die Linke mit 5.0 Prozent um das Überwinden der Fünf-Prozent-Hürde kämpft. Auch die jüngste ZDF-Hochrechnung sieht die Sozialdemokraten in Führung: Sie geht von 25.8 Prozent bei der SPD und 24.2 Prozent bei der Union aus. Demnach kommen die Grünen auf 14.7 Prozent, die FDP auf 11.8 Prozent, die AfD auf 10.1 Prozent und die Linke auf 5.0 Prozent.

Jubel bei der SPD Freude herrscht im Willy-Brandt-Haus in Berlin: Die Sozialdemokraten jubeln nach Verkündung der ersten Prognosen. Noch vor wenigen Monaten hatten nur die grössten Optimisten der SPD ein solches Resultat zugetraut – jetzt liegt das Kanzleramt zum Greifen nah. Die Stimmung in der Parteizentrale sei wie in einem Fussballstadion, sagt SRF-Sonderkorrespondentin Karina Rierola. Auch verschiedene Partei-Exponenten äusserten sich bereits siegessicher. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil bezeichnete das Ergebnis in der ARD als «grossen Erfolg». «Die SPD ist wieder da», sagte Generalsekretär Lars Klingbeil im ZDF. Der Regierungsauftrag liege nun bei der SPD. «Wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird.»

18:07 Stefan Reinhart: Es wird ein langer Abend Berlin bebt. Zittert. Vor Anspannung. Vor Ungewissheit. CDU/CSU und SPD sind Kopf an Kopf. Gleich stark. Wer wird Kanzler? Man weiss es noch nicht. Es wird ein langer Abend, ein Ringen um jeden Prozentpunkt. Die beiden ehemaligen grossen Volksparteien sind nun Konkurrentinnen auf Augenhöhe – ein klarer Regierungsauftrag ergibt sich daraus nicht. Das wird die Regierungsbildung schwierig machen. Es fehlt ein klarer Leader. Bitter ist der Ausgang für die Grünen. Noch vor ein paar Wochen war Annalena Baerbocks Partei bei weit über 20 Prozent – am Wahltag bleiben davon noch 15 – klar vor der FDP. Dennoch: Diese beiden Parteien werden wohl Königsmacherinnen. Zusammen kommen sie auf knapp 30 Prozent und können sich als «grosse» Partnerinnen die SPD oder CDU auswählen – um sich buhlen lassen. Die FDP mit Zuwächsen und strotzend vor Selbstvertrauen – die Grünen geschwächt, aber dennoch mit Aussicht auf ein paar Ministerposten. Legende: Stefan Reinhart, Leiter der Videoredaktion und SRF-Deutschlandkorrespondent von 2009 bis 2014. SRF

18:03 Erste Prognosen: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Union Die lange erwarteten ersten Zahlen sind da: Die SPD von Olaf Scholz liegt laut ZDF-Prognosen knappe zwei Prozent vor der CDU/CSU. Die ARD meldet Gleichstand zwischen den beiden Parteien. Die Grünen können die hohen Erwartungen nicht erfüllen und liegen abgeschlagen auf Platz 3, vor der FDP. Die AFD liegt laut ZDF-Prognose knapp hinter der FDP, die ARD meldet hier ebenfalls Gleichstand. Die Linke muss massive Verluste hinnehmen und zieht nach aktuellen Prognosen nur knapp in den Bundestag ein.

Jetzt live: Die Sondersendung zur Bundestagswahl Cornelia Bösch führt durch die Sendung und SRF-Deutschland-Korrespondentin Bettina Ramseier ordnet die Hochrechnungen und Resultate des Wahlabends ein. Ausserdem sind unsere Sonderkorrespondenten live vor Ort in den Parteizentralen von CDU, SPD und Grünen.

Wählt Deutschland heute auch die Nachfolge von Angela Merkel? Auch wenn es den Anschein erwecken könnte: Bis jemand Angela Merkels Posten beerbt, könnte es noch eine Weile dauern. Zuerst müssen nämlich die im Bundestag vertretenen Parteien eine Regierung bilden. Danach schlägt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Gesprächen mit den Bundestagsfraktionen eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Amt vor. Darauf wird geheim gewählt. Ist die absolute Mehrheit der Abgeordnetenstimmen erreicht, ist die Wahl erfolgreich. Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler werden kann, wer mindestens 18 Jahre alt ist und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Ein Mandat im Bundestag ist nicht nötig. Hätten Sie es gewusst? Angela Merkel war bei ihrer Wahl 2005 die erste Kanzlerin – und mit 51 Jahren auch die bisher jüngste Amtsinhaberin. Bis zur Vereidigung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin bleibt sie geschäftsführend im Amt.

17:00 Stefan Reinhart: Der längste Nachmittag hat bald ein Ende 17 Uhr. Eine Stunde noch, dann kommen die ersten Prognosen. In den Parteizentralen sitzen vom Wahlkampf erschöpfte Kandidatinnen und Kandidaten. Sie haben in den letzten Wochen alles gegeben, Tag und Nacht. Im Tourbus geschlafen. Termine beim Frühstücksfernsehen und in den spätabendlichen Talkshows wahrgenommen. Chronisches Schlafmanko – und trotzdem volle Konzentration. Ein falscher Satz kann den Sieg kosten. Jetzt starren sie auf ihre Handys. Erste Prognosen tröpfeln in die Whatsapp-Gruppen und Mail-Accounts. Zahlen aus eigenen Umfragen – und Durchgestochenes aus vielen Quellen. Alles noch sehr vage – aber in diesen Minuten entsteht ein Bild. Niederlagen zeichnen sich ab, Erfolge sind am weiten Berliner Horizont sichtbar. Karrieren beginnen zu bröckeln – oder sind auf dem Weg zur Startrampe. Es knistert. Noch 60 Minuten, dann flimmern sie über die Bildschirme, die ersten «richtigen» Zahlen. Eine Stunde noch. Dann hat der längste Nachmittag ein Ende. Legende: Stefan Reinhart, Leiter der Videoredaktion und SRF-Deutschlandkorrespondent von 2009 bis 2014. SRF