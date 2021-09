Der Ticker startet um 8:38 Uhr

13:36 Auch Baerbock hat gewählt Auch die Spitzenkandidaten der Grünen, Annalena Baerbock, hat ihren Wahlzettel in die Urne geworfen. Sie gab ihre Stimme bei sonnigem Wetter in einem Wahllokal in Potsdam ab. Im gleichen Wahlkreis tritt auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz an. Legende: Annalena Baerbock schreitet mit ihrem Mann Daniel Holefleisch in Richtung Wahllokal. Keystone

12:58 Laschet faltet Wahlzettel falsch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat für eine erste Aufregung an diesem Tag gesorgt. Bei der Stimmabgabe in seiner Heimatstadt Aachen faltete er den Stimmzettel falsch. Als Laschet den Zettel in die Urne warf, konnten Umstehende erkennen, wo er seine Kreuze gesetzt hatte (wenig überraschend: bei der CDU). Dies gilt eigentlich als Verstoss gegen das Wahlgeheimnis. Gemäss dem Bundeswahlleiter muss der Stimmzettel «vor dem Verlassen der Wahlkabine so gefaltet sein, dass nicht erkennbar ist, wie man gewählt hat». Legende: Armin Laschet wählt in Aachen zusammen mit seiner Ehefrau Susanne. Reuters

11:44 Armin Laschet wählt in Aachen Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, hat seine Stimme in seiner Heimatstadt Aachen abgegeben. Anders als seine Konkurrenten Annalena Baerbock und Olaf Scholz kandidiert Laschet aber nicht für ein Direktmandat im Bundestag.

10:41 Scholz gibt Stimme ab SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat seine Stimme in einem Wahllokal in Potsdam abgegeben. Im gleichen Wahlkreis wie Scholz tritt auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, an. Scholz und Baerbock duellieren sich hier also um ein Direktmandat im Bundestag. Es ist aber eher ein symbolisches Duell: Beide wurden von ihren Parteien auf den ersten Listenplatz gesetzt und dürften den Einzug via Zweitstimme locker schaffen. Legende: Olaf Scholz bei der Stimmabgabe am Sonntagmorgen. Reuters

10:08 Eine Ära endet – 16 Jahre Bundeskanzlerin Angela Merkel Bei ihrer Nominierung als Kanzlerkandidatin sagte Angela Merkel 2005: «Ich will Deutschland dienen.» Das tat sie 16 Jahre lang. Nun tritt die mächtigste Frau Europas ab – und dies freiwillig. Kein Kanzler vor ihr tat das. In ihrer Amtszeit stellten sich einige Herausforderungen. Etwa die Finanzkrise 2008 oder die Flüchtlingskrise 2015. Damals sprach sich Merkel gegen Abschottung und für die Aufnahme von Flüchtlingen aus. Ihr Appell «Wir schaffen das» wurde zu einem legendären Zitat. Ihre Regierung drohte damals allerdings an der Flüchtlingsfrage zu zerbrechen – gleichzeitig setzte die AfD zum Aufstieg an. Das Image der Krisenkanzlerin bekam Risse. In der Coronakrise nun konnte die Physikerin ihren Ruf als Krisenmanagerin allerdings wieder aufpolieren. Bettina Ramseier, SRF-Korrespondentin in Deutschland, sagt denn auch im Video-Rückblick: «Merkel persönlich beendet ihre Kanzlerschaft unerwartet auf einem letzten Höhepunkt.» 05:16 Video Die vier grossen Krisen der Ära Merkel Aus SRF News vom 02.09.2021. abspielen

9:01 SPD in den letzten Umfragen leicht vorne Die letzten Umfragen vor der Wahl sehen einen leichten Vorsprung für die Sozialdemokraten mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Die CDU/CSU und Armin Laschet zeigten aber in den vergangenen Tagen eine leichte Aufwärtstendenz.

8:56 So funktioniert das deutsche Wahlsystem Bei der Bundestagswahl können über 60 Millionen deutsche Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben und das Parlament besetzen. Wesentlich dafür: die Erst- und Zweitstimme. Mit ersterer wählt die Bevölkerung eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus dem eigenen Wahlkreis – davon gibt es in Deutschland 299. Mit der Zweitstimme wählt die Bevölkerung die Landesliste einer Partei. Die Parteien entsenden ihre Abgeordneten im Verhältnis zu ihren gewonnenen Zweitstimmen in den Bundestag. Je weiter oben jemand auf der Liste steht, desto grösser die Chance, dass er oder sie in den Bundestag einzieht. Da die Zweitstimmen über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und somit über die Sitzverteilung bestimmen, sind diese wichtiger als die Erststimmen. Vereinfacht gesagt: Erhält eine Partei bundesweit 30 Prozent aller Zweitstimmen, nimmt sie auch mindestens 30 Prozent aller Sitze im Parlament ein. Aber: Dem deutschen Wahlprozedere eilt nicht ohne Grund der Ruf eines komplexen Systems voraus. Dafür sorgt unter anderem die 5-Prozent-Hürde. Eine Klausel, die kleine Parteien ausbremst – wie genau, lesen Sie in unserem Artikel. 05:20 Video «Erst- und Zweitstimme? So geht wählen in Deutschland» Aus SRF News vom 02.09.2021. abspielen