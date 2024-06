Was sind die Probleme der Menschen in Grossbritannien?

In Grossbritannien finden in rund einem Monat eher überraschend Parlamentswahlen statt. 2019 hatten die Konservativen, die Tories, die Wahlen erdrutschartig gewonnen. Der damalige Premierminister Boris Johnson führte danach das Land aus der EU. Die Freude darüber währte nur kurz, und die Regierungspartei taumelte von Absturz zu Absturz. SRF-Grossbritannien-Korrespondent Patrik Wülser über die Situation in Grossbritannien.

Patrik Wülser Grossbritannien-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Patrik Wülser arbeitet seit Ende 2019 in London als Grossbritannien-Korrespondent für SRF. Wülser war von 2011 bis 2017 Afrika-Korrespondent und lebte mit seiner Familie in Nairobi. Danach war er Leiter der Auslandsredaktion von Radio SRF in Bern.

Kann der amtierende Premier Rishi Sunak in einem Monat noch erreichen, was er bisher nicht geschafft hat?

Mit dem Ausrufen der Wahlen hatte Sunak zwar das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Es war der Auftritt eines Machers, der agiert und nicht nur reagiert. Aber bis heute hat sich an den Umfragewerten und der Stimmung im Land nicht viel verändert. Die Leute wünschen sich nach 15 Jahren eine Veränderung. Der Weg auf die Oppositionsbänke scheint für die Tories – wenigstens im Moment – fast unausweichlich.

Was sind die Probleme der Britinnen und Briten?

Die Kaufkraft hat abgenommen und die Menschen leiden unter langen Wartezeiten im Gesundheitswesen und unter Infrastrukturen, die nicht funktionieren. Viele Leute sind sogar auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Nun haben auch noch die Assistenzärzte einen Streik angedroht. Das könnte das Gesundheitswesen weiter verschlechtern.

Hat das etwas mit dem Brexit zu tun?

Es waren die Konservativen, die den Brexit durchgebracht hatten, das stimmt. Aber es ist zu kurzsichtig, alles auf den Brexit zu schieben, denn andere Länder haben auch ihre Probleme. Allerdings ist es schon so, dass mit dem Austritt aus der EU quasi Handelsbarrieren mit dem nächstgelegenen Handelspartner aufgebaut wurden, die der britischen Wirtschaft schaden. Die grossen wirtschaftlichen Versprechungen, die mit dem Brexit einhergingen, haben sich noch nicht materialisiert.

Ist die Labour-Partei so gut oder sind die Tories so schlecht?

Die Regierung hinterlässt in vielen Gebieten einen Scherbenhaufen. Wie Labour diesen kitten will, ist jedoch noch nicht so recht erkennbar. «Change» lautet der Slogan, den Keir Starmer täglich dekliniert. Das klingt gut, aber nicht viel mehr. Der Vorsprung ist also aber eher der Enttäuschung über die Vergangenheit als der Euphorie für Labour geschuldet.

Welche Lösungsansätze hat die Labour-Partei für die vielen Probleme?

Labour verspricht Stabilität, den Wiederaufbau des Landes, die Sanierung des staatlichen Gesundheitsdienstes, wirtschaftliches Wachstum, Investitionen in erneuerbare Energien. Das klingt gut und wünschen sich die meisten Britinnen und Briten. Die Verheissungen kosten jedoch Geld. Steuererhöhungen soll es nicht geben. Wirtschaftswachstum ist das Rezept, welches Labour mantraartig wiederholt. Ob sich die Wirtschaft jedoch nach den Wünschen von Labour entwickelt, ist ziemlich hypothetisch.