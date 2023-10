Eine Kandidatin, die nach einer öffentlichen Debatte geohrfeigt wird, eine andere, deren Heim verwüstet wird, ein Mann, der unbefugt in dasselbe Haus eindringt. Schreie und Spott gegen eine andere Kandidatin, weil sie in der Sprache der Maori spricht – der Wahlkampf in Neuseeland scheint auch ein Kampf gegen Frauen zu sein. Zu diesem Schluss kommt Cassandra Mudgway, Rechtsdozentin an der University of Canterbury in Christchurch.

«Berichte über Beschimpfungen, Drohungen und Gewalt auf der Wahlkampftour sollten niemanden überraschen», schreibt die Akademikerin. In den letzten fünf Jahren hätten Politikerinnen immer wieder über die oft gewalttätigen und sexistischen Belästigungen gesprochen, denen sie online ausgesetzt seien. In einer Untersuchung wurde festgestellt, dass Online-Belästigung und -Beschimpfung von Abgeordneten durch Mitglieder der Öffentlichkeit, einschliesslich sexistischer und gewalttätiger Drohungen, immer häufiger vorkommen und sogar als normal akzeptiert würden.

Es habe in Neuseeland zwar erhebliche Verbesserungen bei der Bekämpfung von Mobbing am Arbeitsplatz gegeben, so Mudgway, «aber im Wesentlichen wurde nichts gegen Online-Mobbing unternommen». Dies sei «besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass gewalttätiges Online-Verhalten manche Menschen dazu ermutigen kann, dieses Verhalten auch im wirklichen Leben auszuüben». Unabhängig davon, welche Partei oder Koalition die nächste Regierung bilde, sollte sie «dringend gegen geschlechtsspezifische Gewalt vorgehen, sowohl online als auch offline», fordert die Akademikerin. Die Regierung müsste den rechtlichen Rahmen überarbeiten, «um Frauen besser zu schützen, und Wege finden, um die breite Öffentlichkeit dafür zu gewinnen, diesen Missbrauch gesellschaftlich inakzeptabel zu machen». (uw.)