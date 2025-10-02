In Tschechien stehen dieses Wochenende Präsidentschaftswahlen an – und ein mögliches Polit-Comeback. Der frühere Ministerpräsident Andrej Babiš hat gute Chancen, in die Regierung zurückkehren.

Er gehört zu den reichsten Bürgern Tschechiens, ist ein erfolgreicher Unternehmer und wird als der tschechische Donald Trump bezeichnet. Andrej Babiš will zurück in die Regierung und dürfte laut Umfragen gute Chancen haben. Derzeit führt seine populistische Partei ANO mit rund zehn Prozentpunkten vor der liberal-konservativen Regierungskoalition von Premier Petr Fiala.

Gewinnt Babiš die Wahl, würde in einem weiteren osteuropäischen Land ein Trump-Enthusiast siegen: nebst ihm Viktor Orbán in Ungarn, Robert Fico in der Slowakei und Karol Navrocki in Polen.

Legende: Durch US-Präsident Donald Trump inspiriert: Andrej Babiš mit seiner roten Mütze, auf der «Starkes Tschechien» steht. Reuters/ David W Cerny

Bleibt die Frage: Ist Andrej Babiš – wie seine Kollegen in Ungarn und der Slowakei – auch prorussisch eingestellt? Nein, sagt der frühere Präsidenten-Berater Jiří Pehe. «Babiš ist nicht offen prorussisch. Aber er kritisiert einen Teil der tschechischen Hilfe für die Ukraine. Er fordert Friedensgespräche. Und er mag es, Herrn Trump zu kopieren.»

Dies zeigt auch der Slogan: Make Europe great again. Zu Deutsch: Macht Europa wieder grossartig – der von Babiš mitbegründeten europäischen Parteiallianz «Patrioten für Europa». Dem tschechischen Volk verspricht Babiš, das politische System zu reformieren und die Korruption zu bekämpfen. Mitglieder der traditionellen Parteien bezeichnete er als «Idioten» und Journalisten als «Schwachköpfe».

Korruptionsvorwürfe gegen Babiš Box aufklappen Box zuklappen Mittlerweile sieht sich Babiš selbst mit zahlreichen Kontroversen konfrontiert: Kritiker werfen ihm vor, aufgekaufte Medienunternehmen gezielt eingesetzt zu haben, um politische Gegner anzugreifen. Im Juni war er zudem gezwungen, sein Amt als Finanzminister wegen mutmasslicher finanzieller Unregelmässigkeiten niederzulegen. Im September wurde der Unternehmer angeklagt, über zwei Millionen Euro an EU-Subventionen veruntreut zu haben. Erst kürzlich nahmen die Behörden ausserdem Ermittlungen zu angeblichen Verbindungen zwischen Babiš und der tschechischen Geheimpolizei zu Zeiten des Kommunismus wieder auf.

Sorge vor rechtsextremen Koalitionspartner

Für sein Comeback muss der Oppositionsführer aber wohl mindestens einen Koalitionspartner finden. Denn die seit Monaten konstant rund 30 Prozent Zustimmung in den Umfragen reichen nicht für eine Mehrheit. In Tschechien und in Brüssel wird befürchtet, dass Babiš die Koalition mit einem rechtsextremen Partner bilden würde. Das wären schlechte Nachrichten für Europa. Die EU würde einen verlässlichen, demokratischen Partner verlieren und Tschechiens Unterstützung für die Ukraine würde noch stärker ins Wanken geraten.

Als möglicher Koalitionspartner wird immer wieder die rechtspopulistische Partei «Freiheit und direkte Demokratie» (SPD) von Tomio Okamura genannt. Die Partei verlangt Referenden über den Austritt Tschechiens aus der EU und der Nato. Auf ihren Listen kandidieren prorussische Kandidaten. Doch alleine mit ihr dürfte es für Babiš schwierig werden, auf eine Mehrheit zu kommen. Als weiterer Koalitionspartner infrage kommt die rechtskonservative Gruppierung Motoristen.

Sollten sie den Einzug ins Parlament aber nicht schaffen und Babiš auf ihre Stimmen angewiesen sein, würde er vor einem Problem stehen. Denn eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien scheint unrealistisch.

Enttäuschte Wählerinnen und Wähler

Sein Widersacher, Regierungschef Petr Fiala scheint sich derweil mit der Niederlage fast schon abgefunden zu haben. «Uns ist nicht alles so gelungen, wie wir wollten. Einen Teil unserer Wähler ist enttäuscht. Wir sind uns dessen bewusst. Und es tut uns leid», sagte Fiala.

Legende: Der derzeitige Regierungschef Petr Fiala gilt als starker Ukraine-Unterstützer und als verlässlicher Partner für die EU. Keystone/ Darko Vojinovic

Obwohl die Wirtschaft in Tschechien seit 2024 wieder stetig wächst und die Arbeitslosenquote bei drei Prozent liegt, wollen viele Wählerinnen und Wähler einen Regierungswechsel. Die Inflation macht den Menschen zu schaffen, die Energiekosten sind hoch und die Wohnungskrise konnte Fiala ebenfalls nicht lösen. Hinzu kommt: Russische Propaganda hat sich gezielt in den sozialen Netzwerken verbreitet, um Werbung für antidemokratische Parteien zu machen. Dahinter stecken sollen russische Trollfabriken.

Werden sie Erfolg haben und würde Andrej Babiš die Wahl gewinnen, dann bekäme die Tschechische Republik wieder eine rechtsnationale Dynamik.