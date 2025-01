Verheerende Feuer in Los Angeles: Wind-Pause macht Hoffnung

Waldbrände an der US-Westküste

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In der US-Westküstenmetropole Los Angeles wüten derzeit heftige Waldbrände.

Mehr als 100'000 Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Fast 2000 Gebäude wurden bislang zerstört

Nach Angaben des Sheriffs von Los Angeles County gibt es fünf Todesopfer – weitere werden befürchtet.

Auch Prominente sind von den Feuern betroffen.

Die Feuerwehr hofft bei der Bekämpfung der Grossbrände in und um Los Angeles auf Fortschritte durch nachlassenden Wind. «Wenn es so bleibt, können wir heute tatsächlich eine Wendung bei diesen Bränden herbeiführen und Fortschritte erzielen», sagte Einsatzleiter Brent Pascua dem Sender NBC News am Donnerstagmorgen (Ortszeit).

1 / 13 Bild 1 von 13 Legende: Ein von der NASA zur Verfügung gestelltes Handout-Satellitenbild zeigt Rauch von den Waldbränden und Wolken über Los Angeles, 08. Januar 2025 (veröffentlicht am 09. Januar 2025). NASA WORLDVIEW HANDOUT;

2 / 13 Bild 2 von 13 Legende: «Es ist wie Armageddon», sagt eine Bewohnerin von Los Angeles, als sich der Schaden allmählich lichtet. (Drohnenaufnahme aus Altadena, L.A., 9.1.2025) IMAGO/Scott Mc Kiernan

3 / 13 Bild 3 von 13 Legende: Ein abgebranntes Grundstück im Stadtteil Pacific Palisades in Los Angeles. (8.1.2025) IMAGO/Jonathan Alcorn

4 / 13 Bild 4 von 13 Legende: In Altadena im Eaton Canyon in Los Angeles sind ganze Strassenzüge verwüstet. (8.1.2025) IMAGO/JIM RUYMEN

5 / 13 Bild 5 von 13 Legende: Auf den berühmten Hollywood Hills ist ein weiterer Waldbrand entfacht. (8.1.2025) AP Photo/Ethan Swope

6 / 13 Bild 6 von 13 Legende: Laut Behörden sind in Kalifornien knapp 21'000 Gebäude von den Flammen bedroht. (7.1.2025) REUTERS/Ringo Chiu

7 / 13 Bild 7 von 13 Legende: Viele Feuerwehrleute sind im Einsatz und versuchen die Flammen zu löschen. (7.1.2025) Reuters/EPA/CAROLINE BREHMAN

8 / 13 Bild 8 von 13 Legende: Apokalyptische Szenen zeigen sich im Westen von Los Angeles. (7.1.2025) Keystone/AP Photo/Ethan Swope

9 / 13 Bild 9 von 13 Legende: Erneut toben in Kalifornien heftige Waldbrände. (7.1.2025) REUTERS/Daniel Cole TPX

10 / 13 Bild 10 von 13 Legende: Zehntausende Menschen sind vor den rasch um sich greifenden Flammen geflohen. (7.1.2025) Keystone/AP Photo/Etienne Laurent

11 / 13 Bild 11 von 13 Legende: Knapp zwölf Quadratkilometer Land und zahlreiche Häuser wurden zerstört. (7.1.2025) Keystone/AP Photo/Ethan Swope

12 / 13 Bild 12 von 13 Legende: Besonders der wohlhabende Stadtteil Pacific Palisades im Westen von Los Angeles ist von den Bränden betroffen (7.1.2025) Keystone/AP Photo/Ethan Swope

13 / 13 Bild 13 von 13 Legende: Die Feuerwehrleute setzen nebst Schläuchen auch Löschflugzeuge und -helikopter ein (7.1.2025) Keystone/AP Photo/Ethan Swope

Am Mittwoch waren Medienberichten zufolge Windböen von bis zu 128 Kilometern pro Stunde registriert worden. «Es war, als hätte man versucht, dieses Feuer in einem Hurrikan zu bekämpfen», sagte Pascua dem Sender CNN. «Was dieses Feuer so dringend gebraucht hat, war eine Pause von diesen Winden». Nach Angaben des US-Wetterdienstes soll der Wind ab Donnerstagnachmittag wieder zunehmen.

Die Brände bedrohten zwischenzeitlich auch das Zentrum Hollywoods. In den berühmten Hollywood Hills gaben die Behörden in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) leichte Entwarnung.

Gouverneur erwartet Anstieg der Opfer

Mindestens fünf Menschen kamen bei den verheerenden Bränden bisher ums Leben. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, befürchtet einen Anstieg der Opfer. Im Interview mit CNN sprach er von «völliger Zerstörung».

Die aktuellen Todesfälle wurden demnach nordöstlich der Metropole Los Angeles registriert, nahe Pasadena, wo das sogenannte «Eaton Fire» weiter ausser Kontrolle war. Dieser Grossbrand hat bereits eine Fläche von knapp 43 Quadratkilometern erfasst.

Noch weiträumiger wütet das «Palisades Fire» am Westrand von Los Angeles. Es hat sich auf eine Fläche von fast 70 Quadratkilometern vorgefressen, von den Hügeln in Pacific Palisades bis zu den Stränden von Malibu.

Stand der Brände und Löscharbeiten Box aufklappen Box zuklappen Nachstehend der Stand der Brände und deren Eindämmung nach Angaben des kalifornischen Wald- und Feuerschutzdepartements: Palisades Fire: Mindestens 70 Quadratkilometer (10'000 Fussballfelder), 0 Prozent eingedämmt.

Mindestens 70 Quadratkilometer (10'000 Fussballfelder), 0 Prozent eingedämmt. Eaton Fire: Mindestens 43 Quadratkilometer, 0 Prozent eingedämmt

Mindestens 43 Quadratkilometer, 0 Prozent eingedämmt Hurst Fire: Mindestens 3 Quadratkilometer, 10 Prozent eingedämmt

Mindestens 3 Quadratkilometer, 10 Prozent eingedämmt Lidia Fire: Mindestens 1 Quadratkilometer, 40 Prozent eingedämmt

Mindestens 1 Quadratkilometer, 40 Prozent eingedämmt Sunset Fire: Mindestens 0.17 Quadratkilometer, 0 Prozent eingedämmt.

Mindestens 0.17 Quadratkilometer, 0 Prozent eingedämmt. Woodley Fire: 0.12 Quadratkilometer (etwa 17 Fussballfelder), 100 Prozent eingedämmt. Quelle: CNN, Stand: 16:30 Uhr

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, mahnte eindringlich dazu, die Anordnungen für Evakuierungen zu befolgen. Aus allen Teilen des Landes sollten Feuerwehrleute zur Verstärkung anrücken. US-Präsident Joe Biden versprach bei einem Besuch der Feuerschutzbehörde Cal Fire zusätzliche 2000 Einsatzkräfte der Nationalgarde.

Biden sagte wegen der katastrophalen Lage seine Reise nach Italien ab. Er wolle sich auf die Leitung der Bundesmassnahmen zur Bekämpfung der Brände konzentrieren, teilte das Präsidialamt mit. Biden wollte eigentlich Präsident Sergio Mattarella, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Papst Franziskus treffen.

«Armageddon»

Laut US-Medien handelt es sich schon jetzt um eine der schlimmsten Feuerkatastrophen der Stadtgeschichte von Los Angeles. Anwohnende sind geschockt: «Es ist wie Armageddon», sagte die Eigentümerin einer Bäckerei einer US-Zeitung.

UNO bietet Hilfe an Box aufklappen Box zuklappen «Die Vereinten Nationen stehen bereit, Unterstützung bereitzustellen, wenn gebraucht», sagte UNO-Generalsekretär António Guterres. Er sei «geschockt und traurig angesichts der grossflächigen Verwüstung» und spreche den Familien der Opfer sein Beileid aus. Zudem denke er an die vielen Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten oder sie verloren hätten, und danke den Einsatzkräften, die «unter extrem schwierigen Bedingungen alles tun, was sie können».

Der Feuerwehr steht angesichts der in der Gegend herrschenden Trockenheit nicht genug Wasser für die Löscharbeiten zur Verfügung. «Wir haben das System bis zum Äussersten belastet. Wir bekämpfen einen Flächenbrand mit städtischen Wassersystemen», sagte Janisse Quinones, Chefin des städtischen Wasser- und Stromversorgers LADWP.

Im Süden Kaliforniens, wo Los Angeles liegt, hat es seit mindestens acht Monaten so gut wie gar nicht mehr geregnet. Bäume und Sträucher sind vertrocknet. Hinzu kommen die für die Saison typischen, kräftigen Santa-Ana-Winde, welche die Flammen schnell verbreiten.