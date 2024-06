Der über 80-jährige Kristján Loftsson hat die Fanglizenz dank guter Verbindungen in die Politik erneut erhalten. Zum Ärger von Tierschützern, Tourismus und vielen Isländerinnen und Isländern.

Der letzte Walfänger von Island darf wieder in See stechen

Trotz Warnungen von Umweltverbänden hat die isländische Regierung diese Woche erneut eine Walfanglizenz vergeben. Begünstigter ist seit Jahrzehnten der Unternehmer Kristján Loftsson. Als Eigentümer der letzten Walfangfirma auf der Insel hält er seit Jahrzehnten beharrlich am Mythos rund um den Walfang fest, der Island einst reich machte, seit der Unabhängigkeit von Dänemark im Jahr 1944. In der Politik wird der Walfang immer wieder auch als eine Art Souveränitätserklärung hervorgehoben.

Legende: Gegen alle Widerstände und mit guten Beziehungen: Kristján Loftsson fühlt sich der Tradition des weitherum geächteten Walfangs auch 2024 verbunden. Getty Images/Bloomberg

Die Walfangflotte von Loftsson, die sein Vater vor genau 80 Jahren gründete, umfasst heute nur noch zwei Schiffe, die ebenfalls in die Jahre gekommen sind. In seinen 50 Jahren als Chef ist es ihm immer wieder gelungen, Lizenzen zu ergattern. Dies allerdings mit teils langen Unterbrüchen. So etwa zwischen 1986 und 2006, als der Walfang auch auf Island ganz verboten war.

Gewiefter Lobbyist

Nun hat Loftsson die Lizenz erneut ergattert, obwohl mittlerweile fast die Hälfte der 370'000-köpfigen isländischen Bevölkerung gegen den kommerziellen Walfang ist. Doch Loftsson, als Persönlichkeit aus der Fischereiwirtschaft, ist gut vernetzt und hat auch die Mittel, um Parteien und Politiker der Unabhängigkeitspartei zu unterstützen.

Diese sorgten vor langer Zeit dafür, dass der Walfang von der Regierung nicht einfach unterbunden werden kann. Das wurde wiederholt versucht. Letztmals letztes Jahr, als eine Ministerin nach einer Klage Loftssons wegen eines Fangverbots zurücktreten musste.

Relikt aus längst vergangenen Zeiten

In der Öffentlichkeit gibt sich Loftsson ziemlich jovial und sympathisch und hat schon so manchen auf sein Schiff eingeladen. Doch auch er ist mit der Realität konfrontiert, die ihm seine Kritiker regelmässig vor Augen führen: Walfleisch ist in Island überhaupt nicht mehr gefragt, wird nach Japan exportiert und für Loftsson ist es eigentlich ein Verlustgeschäft.

Legende: Die Firma Hvalur (Wale) von Kristján Loftsson zerlegt einen Finnwal im Hafen von Hvalfjorour, nahe der Hauptstadt Reykjavik. Das von Greenpeace zur Verfügung gestellte Bild datiert vom 19. Juni 2013. Keystone/EPA/HO

Nur noch gerade ein bis zwei Tonnen Walfleisch werden heute noch auf Island verkauft und konsumiert. Gut 250'000 Tonnen waren es noch in den Siebzigerjahren. Doch Loftsson sieht sich als eine Art «letzter Mohikaner» in einer aus seiner Sicht stolzen Geschichte. Nach Loftsson wird aber wohl niemand mehr sein Handwerk auf den alten Schiffen weiterführen. Mit ihm dürfte die Epoche des Walfangs auf und rund um Island zu Ende gehen.

Das ist die neue Walfang-Lizenz Box aufklappen Box zuklappen Im Meer um Island dürfen in dieser Jagdsaison insgesamt 128 Finnwale gefangen werden. Das teilte das isländische Ministerium für Fischerei, Ernährung und Landwirtschaft am Dienstag mit. Davon fallen 99 Tiere auf die Region Grönland/Westisland und 29 auf die Region Färöer/Ostisland. Die Entscheidung zur Lizenzvergabe spiegle nicht unbedingt ihre Meinung oder jene ihrer Partei wider, betonte die links-grüne Fischereiministerin Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Sie müsse sich aber an Gesetze und Vorschriften halten. Neben Island betreiben nur noch Japan und Norwegen Walfang. Im vergangenen Jahr hatte die isländische Regierung den Walfang kurz vor Beginn der Jagdsaison vorübergehend gestoppt. Grund dafür waren Zweifel daran, ob die Jagd mit dem Tierschutz vereinbar sei. Zwei Monate später wurde das Walfangverbot mit strengeren Auflagen an Fangausrüstung und Aufsichtspraxis wieder aufgehoben. (SDA)