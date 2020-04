In Saudi-Arabien soll es keine Auspeitschungen mehr geben. Das berichten verschiedene arabische Medien unter Berufung auf eine entsprechende Anordnung des höchsten Gerichts.

Statt des Auspeitschens soll es künftig Haft oder Geldstrafen geben.

Die neue Anordnung ist den Medien zufolge Teil einer Menschenrechtsreform, die König Salman und Kronprinz Mohammed anstreben.

Die saudische Führung steht seit Jahren in der Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen. Das letzte Mal, dass die Auspeitschung in Saudi-Arabien in die Schlagzeilen geriet, war 2015, als der saudische Internet-Aktivist Raif Badawi öffentlich bestraft wurde. Er war unter anderem wegen Verunglimpfung des Islam verurteilt worden.