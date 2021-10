Schon vor Darlegung des heutigen Kompromiss-Vorschlags der EU hiess es aus Grossbritannien: «Das reicht nie und nimmer.» Einschätzungen von SRF-Grossbritannien-Korrespondentin Henriette Engbersen und SRF-EU-Korrespondent Michael Rauchenstein.



Woher kommt diese Blockadehaltung der Briten?



Henriette Engbersen: Mich erinnert diese sture Haltung der britischen Regierung an die früheren Brexit-Verhandlungen. Es würde mich nicht erstaunen, wenn die Strategie dieses Mal wieder eine ähnliche ist wie damals – zuerst viel Lärm und Drama machen, damit man, falls es zu einer Einigung kommt, diese als grossartige und einzige Option verkaufen kann. Das Fahrlässige an dieser Strategie ist, dass sie dem Friedensprozess in Nordirland schadet. Die aufgeheizte Stimmung nutzen radikale Organisationen vor Ort für ihre eigenen Interessen. Das ist eine gefährliche Entwicklung.



Was hat die EU für Optionen, wenn London den Schalter auf «stur» lässt?



Michael Rauchenstein: Die EU-Kommission wird nun zuerst versuchen, Gespräche zu führen und den Dialog zu suchen. Bereits am Donnerstag wird eine Delegation von Brüssel nach London reisen, am Freitag wird es Gespräche in Brüssel geben. Sollten bei den Gesprächen nichts herauskommen, könnte die Kommission ein Vertragsverletzungs-Verfahren weiterführen. Daraus könnten Strafzahlungen für Grossbritannien erfolgen. Allerdings sind wir von einem solchen Szenario noch weit entfernt. Die Kommission möchte die Situation nicht eskalieren lassen. Insbesondere wegen der Einwohner Nordirlands, welche unter der Situation am meisten leiden.



Auch der Europäische Gerichtshof ist Thema. Wird Brüssel da einen Schritt auf London zu machen?



Michael Rauchenstein: Heute Abend war eine Medienkonferenz und mehrere Journalisten haben diese Frage Maros Sefcovic, dem Brexit-Beauftragten der EU, gestellt. Dieser ist der Frage lange Zeit ausgewichen und meinte, er wollte nun nicht über rote Linien diskutieren. Schliesslich aber sagte er: Ohne Europäischen Gerichtshof gibt es keinen Zugang zum EU-Binnenmarkt. Einen Satz, welchen man in der Schweiz bestens kennt. Im Nordirland-Protokoll ist die Situation klar: Die Rolle des EuGH ist festgeschrieben, Boris Johnson hat das unterschrieben. Die Rhetorik der Regierung Johnson, welche nun wieder Stimmung macht mit dem EuGH, kennt man in Brüssel, und wird sich davon nicht beeindrucken lassen.