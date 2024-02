Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa an sieben deutschen Flughäfen zu einem Warnstreik ab Dienstag aufgerufen.

Nach Angaben der Fluggesellschaft wird der Streik mehr als 100'000 Fluggäste betreffen.

Ob es zu Auswirkungen auf den Schweizer Luftverkehr kommt, liess sich am Sonntag noch nicht sagen.

Sowohl die Fluggesellschaft Swiss, als auch der Flughafen Zürich konnten auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA noch keine Auskünfte über allfällige Einschränkungen und Ausfälle im Flugverkehr geben. Genauere Informationen werden für Montag erwartet.

Sonderflugplan der Lufthansa

Der Ausstand an den Lufthansa-Standorten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart beginne am Dienstag ab 4 Uhr und ende am Mittwoch um 7:10 Uhr, teilte Verdi mit.

Da alle Bodenbeschäftigten von der Wartung bis zur Passagier- und Flugzeugabfertigung zum Warnstreik aufgerufen werden, wird es laut Verdi voraussichtlich zu grösseren Flugausfällen und Verzögerungen kommen. Für die nicht passagiernahen Bereiche wie Fracht oder Technik gelten laut Verdi abweichende Zeiten.

Die Lufthansa arbeitet nach eigenen Angaben aktuell an einem Sonderflugplan, der zeitnah veröffentlicht werde.