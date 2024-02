«Da alle Bodenbeschäftigten von der Wartung bis zur Passagier- und Flugzeugabfertigung zum Warnstreik aufgerufen werden, wird es voraussichtlich zu grösseren Flugausfällen und Verzögerungen kommen», schrieb Verdi am Morgen in einer Mitteilung.

Hintergrund des Warnstreiks sind die konzernweit laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25'000 Beschäftigten am Boden, unter anderem bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo.