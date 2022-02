Inmitten der zugespitzten Lage gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Ukraine-Konflikts weiter. Am Samstag telefonierte US-Präsident Joe Biden mit Russlands Staatschef Wladimir Putin. Das Gespräch habe etwa eine Stunde gedauert, teilte das Weisse Haus in Washington mit.



Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron telefonierte laut Élyséekreisen am Samstagnachmittag mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, nachdem Macron zuvor ebenfalls mit Putin gesprochen hatte. Der französische Staatschef wollte danach am Abend sowohl mit Biden als auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski über den Konflikt sprechen. Scholz wiederum will sich am Montag mit Selenski in Kiew und am Dienstag mit Putin in Moskau treffen.