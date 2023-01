Nach Protesten in London gegen die Hinrichtung des britisch-iranischen Ex-Spitzenpolitikers Aliresa Akbari hat das Aussenministerium in Teheran den britischen Botschafter einbestellt. Das gab das iranische Aussenministerium am Samstag in einer Presseerklärung bekannt. Die britischen Einmischungen und Äusserungen bezüglich des wegen Spionage hingerichteten Ex-Politikers seien bedeutungslos, da laut iranischen Gesetzen die Doppelstaatsbürgerschaft im Land nicht anerkannt sei.

Anstatt einen Spion zu unterstützen, sollte die britische Regierung die «unkonventionellen Kontakte» mit iranischen Offiziellen und somit auch Gefährdung der nationalen Sicherheit Irans erklären, so das Ministerium auf seinem Webportal.