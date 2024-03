Trümmerteile eines ausrangierten Batteriepakets der Internationalen Raumstation (ISS) könnten heute auf die Erde niedergehen.

Die Schweiz und ihre Nachbarländer treffen sie aller Voraussicht nach aber nicht.

Es könnten aber Leuchterscheinungen am Himmel beobachtet werden.

Bei dem Objekt handelt es sich um eine Plattform mit Batteriepaketen, welches drei Jahre lang um die Erde flog. Mit dem Gewicht von 2.6 Tonnen und der Grösse eines Autos ist es das bislang grösste Objekt, das aus der ISS abgeworfen wurde.

Legende: Nach drei Jahren Reise im All wird heute das Batteriepaket der ISS in die Erdatmosphäre eindringen. NASA

Experten gehen bislang davon aus, dass der Schrott aus dem All zersplittern wird, was am Boden aus durch Leuchterscheinungen wahrgenommen werden kann. Diese könnten auch in der Schweiz und Deutschland beobachtet werden. Doch auch Trümmerteile sind möglich, wie das Zentrum für Luft- und Raumfahrt berichtet.

Das deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat eine offizielle Warnung verhängt. Jedoch wird eine Gefährdung für Deutschland als «statistisch unwahrscheinlich» angesehen. Wie 20 Minuten berichtet, sieht auch das Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz Babs keine Gefahr für die Schweiz.