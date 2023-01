Das hat die Nasa jüngst entdeckt: Mithilfe des «James Webb»-Teleskops konnte die Nasa erstmals die Existenz des Exoplaneten «LHS 475» bestätigen. Es habe schon zuvor Hinweise auf dessen Existenz gegeben, teilt die US-Raumfahrtbehörde mit. Erst am Donnerstag hatte sie die Existenz eines weiteren Exoplaneten verkündet, die von «TOI 700 e».

Über das «James Webb»-Teleskop Box aufklappen Box zuklappen Das «James Webb»-Teleskop wurde gemeinsam von den Weltraumbehörden in Europa (Esa), in den USA (Nasa) und Kanada (CSA) gebaut und startete Ende 2021 an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All – nachdem es zuvor Kostenexplosionen und immer neue Verschiebungen gegeben hatte. Im Sommer 2022 waren die ersten Aufnahmen des Teleskops veröffentlicht worden. Sie hatten die bislang tiefsten und detailreichsten Einblicke in den Weltraum geliefert.

Das wissen wir über «LHS 475»: «LHS 475» habe fast genau denselben Durchmesser wie unsere Erde und liege ungefähr 41 Lichtjahre entfernt, so die Nasa. «LHS 475» umrundet seinen Stern in zwei Tagen. Die Nasa hat herausgefunden, dass der Planet felsig ist. Ob der Exoplanet eine Atmosphäre ähnlich unserer Erdatmosphäre habe, sei noch unklar, so die Nasa.

Das wissen wir über «TOI 700 e»: Bei «TOI 700 e» handelt es sich um einen Exoplaneten in der «habitablen Zone». Das heisst, dass die Temperaturen auf der Oberfläche richtig sind für flüssiges Wasser; eine wichtige Bedingung für die Entstehung von Wasser. Trotzdem ist Leben auf dem Exoplaneten unwahrscheinlich, weil der Stern, um den der Planet kreist, regelmässig grosse Partikel und Strahlung in seine Umgebung schleudert und so leicht Leben auf dem Exoplaneten auslöschen könnten. «TOI 700 e» ist etwa 100 Lichtjahre von der Erde entfernt und wurde durch das Tess-Teleskop entdeckt.

Legende: Illustration: Mit dem Tess-Teleskop haben Nasa-Forschende erst kürzlich den Planeten «TOI 700 e» entdeckt, welcher der Erde ähnlich ist. Imago/Nasa

Was wir über Exoplaneten wissen: Lange Zeit kannten Astronomen nur die Planeten, die sich um unsere Sonne bewegen. Die ersten Exoplaneten – Himmelskörper, die in der Regel um einen Stern ausserhalb unseres Sonnensystems kreisen – wurden erst Anfang der 1990er-Jahre bestätigt. Nasa-Experten gehen davon aus, dass es Hunderte Milliarden Exoplaneten in unserer Galaxie, der Milchstrasse, gibt.