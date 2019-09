Tausende an Demos in der Schweiz – hunderttausende im Ausland

Zum Abschluss einer internationalen Klimastreikwoche plante die Bewegung Fridays for Future erneut Aktionen und Kundgebungen in Dutzenden Ländern weltweit.

In Zürich nahmen am Freitagnachmittag im Rahmen des globalen Klimastreiks rund 5000 Personen an einer Demonstration durch die Innenstadt teil. In Lausanne versammelten sich gemäss einer Schätzung der Stadtpolizei Lausanne gegen die 3500 Demonstranten vor dem Bahnhof zur Klimademonstration.

Knapp 50 Verhaftungen in Lausanne

Rund 250 von ihnen standen zwei Stunden lang den Ordnungskräften gegenüber, als sie eine Absperrung durchbrochen hatten. Die Polizei löste darauf die Demonstration auf – 48 Demonstranten wurden abgeführt und werden nun angezeigt.

Weitere Demonstrationen fanden auch in anderen Städten der Schweiz statt: Sowohl in Genf, als auch in Basel und Chur.

Auftakt in Neuseeland

Die heutigen Klimademos waren ein weltweites Unterfangen. Neuseeland machte wegen der Zeitverschiebung den Auftakt: Die Veranstalter sprachen am Freitag von landesweit 170'000 Teilnehmern. In Südkorea, Indien und Bangladesch gab es ebenfalls Proteste.

Rund um den Globus Proteste für die Erde Bild 1 / 11 Legende: Bei fast sommerlichen Temperaturen protestierten die Jugendlichen in Genf. Keystone Bild 2 / 11 Legende: In Lausanne musste die Polizei einen Sitzstreik auflösen. Keystone Bild 3 / 11 Legende: In Zürich gingen Schätzungen zufolge 5000 Menschen auf die Strasse – auch hier war es für Ende September sehr warmes Wetter. Keystone Bild 4 / 11 Legende: Die Klimabewegung hat auch Länder wie Nepal erfasst. So diese Jugendlichen in Kathmandu. Reuters Bild 5 / 11 Legende: Im indischen Mumbai protestierte die Klimajugend mit einer brennenden Erdkugel. Reuters Bild 6 / 11 Legende: Auch die griechischen Kids beteiligten sich am «Earth Strike» – wie hier in Athen. Reuters Bild 7 / 11 Legende: In Italien nahmen besonders viele Menschen an den Protesten teil. In Rom waren es rund 200'000. Keystone Bild 8 / 11 Legende: Im schwedischen Malmö performten rotgekleidete Menschen zwischen den Protestierenden, die vor dem Rathaus am Boden lagen. Reuters Bild 9 / 11 Legende: Kein Durchkommen mehr am Heldenplatz in der österreichischen Hauptstadt Wien. Keystone Bild 10 / 11 Legende: Greta Thunberg, die die Klimastreiks initiert hat, lief in Montreal (Kanada) an einer Kundgebung mit. Reuters Bild 11 / 11 Legende: In Madrid trafen sich die Demonstranten erst am Abend, hier am berühmten Cibeles-Platz. Reuters

In Italien beteiligten sich besonders viele Menschen an den Kundgebungen. «Wir wollen eine heisse Pizza, aber keinen heissen Planeten», hiess es unter anderem auf den Protestschildern in Mailand, wo allein schätzungsweise 150'000 Teilnehmer zusammenkamen. In Rom waren es nach Angaben der Organisatoren der Klimaschutzbewegung Fridays for Future sogar mehr als 200'000 – und insgesamt in Italien mehr als eine Million.

Im niederländischen Den Haag nahmen nach Schätzungen der Organisatoren später rund 35'000 vorwiegend junge Menschen an den Kundgebungen und der Demonstration durch die Stadt teil. Das waren weit mehr als erwartet.

60'000 Demonstranten in Greta Thunbergs Heimat

In Stockholm, der Heimat der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg, kamen nach Angaben der Organisatoren 60'000 Menschen zu einem Protestzug zusammen. Insgesamt waren Aktionen und Kundgebungen an mehr als 100 Orten in dem Land geplant. Auch in anderen Teilen Skandinaviens wurde protestiert, darunter an mehr als 20 Orten in Finnland.

Die Ferieninsel Mallorca erlebte die grösste Klimakundgebung seit Beginn von Fridays for Future. Mehr als 5000 Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben an der Demonstration in Palma. In den Metropolen Madrid und Barcelona sind sie aber erst für Freitagabend angesetzt.

Die Klimaschutzwoche

Die «Earth Strike»-Demonstrationen bilden das Finale der internationalen Klimaschutzwoche «Week for Future». Bisher habe es im Rahmen der Streikwoche 6383 Aktionen in 170 Ländern gegeben, berichtete die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die am Freitag an einer Grosskundgebung im kanadischen Montreal teilnehmen wird.

Wie gross der weltweite Zuspruch an diesem Freitag nach der Rekordbeteiligung der Vorwoche sein wird, ist relativ unklar. Am vergangenen Freitag gingen zum Auftakt der Klimawoche laut Schätzungen weltweit vier Millionen Menschen für das Klima auf die Strasse. Es waren die bislang grössten internationalen Klimaproteste.