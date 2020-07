Was die Coronafälle betrifft, steht Schweden im europäischen Vergleich schlecht da. Doch das könnte sich nun ändern.

Corona-Situation in Schweden verbessert sich – wegen Sommerferien

Worum geht es? Schweden hat bei der Bekämpfung des Coronavirus einen Sonderweg gewählt, der weltweit für Aufsehen sorgte. Das skandinavische Land hat auf einen harten Lockdown verzichtet. Stattdessen setzte es auf Massnahmen wie das Verbot für Veranstaltungen mit über 50 Personen. Was die Anzahl Coronafälle betrifft, verzeichnet Schweden deutlich mehr infizierte Personen und Tote pro Kopf als die meisten anderen europäischen Länder.

Wie sieht die Lage aktuell aus? Die Situation scheint sich zu entspannen. Im Vergleich zu vor einem Monat gibt es jetzt zehnmal weniger neue Infektionsfälle, kaum mehr Einweisungen in die Spitäler und auch vergleichsweise nur noch wenige neue Todesfälle. Am Montag wurden neun Coronatote verzeichnet: Das ist gegenüber dem Höhepunkt der Pandemie Mitte April eine sehr tiefe Zahl. Damals waren es täglich bis zu 150 Todesfälle.

Was sind die Gründe für den Rückgang? Die Gesundheitsbehörde teilte mit, dass die Kurve der aktiven Fälle seit Mitte April wieder abflacht. Bei den Neuinfektionen gab es jedoch Mitte Juni einen Höhepunkt. Daraufhin wurden die Testaktivitäten erhöht. «Jetzt sagt man, die Massnahmen vom Abstandhalten über die Handhygiene bis zum Schutz der Risikogruppen zu greifen beginnen», erklärt Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.

Weshalb sinken die Zahlen gerade jetzt? Im Hochsommer halten sich viele Schwedinnen und Schweden nicht mehr an den gleichen Orten in den Städten und im ÖV auf. «Schweden hat viel Platz, und in diesem Jahr ist man unter sich, und deshalb sind jetzt die Städte leer», sagt Kaufmann. «Viele Schweden sind auf dem Land und dort ist das Abstandhalten viel einfacher.» Dies trage sicher einen Teil dazu bei, dass derzeit weniger Neuinfektionen gemeldet werden.

Was bedeutet das für den Tourismus? Touristen aus dem Ausland gibt es kaum mehr. «Ich war vor wenigen Tagen selbst unterwegs auf eine Fähre von Deutschland nach Schweden, die normalerweise in dieser Jahreszeit ausgebucht ist», sagt Kaufmann. «Jetzt waren es einige wenige Dutzend Passagiere, ein paar Lastwagen. Da hat man schon gemerkt, dass dieser Sommer ganz anders ist als andere.» Gleichzeitig füllen sich die Küstenorte und die Inseln. Dort hat man wiederum Probleme mit dem Abstandhalten.

Welche Reisemöglichkeiten haben die Schweden? Die Schweden sind vielerorts nicht willkommen. Die nordischen Länder halten die Grenze immer noch zu. Gestern haben Deutschland und Polen bekannt gegeben, dass man jetzt als Schwedenreisender wieder ohne Quarantäne einreisen könne. In der Schweiz gilt diese Quarantäne immer noch für Besucher aus Schweden.

Wie entwickeln sich die Fallzahlen weiter? «Es ist eine offene Frage, was passieren wird, wenn die Menschen vom Land in die Stadt zurückkehren, wenn die Züge und die U-Bahnen wieder voll sind», sagt der Nordeuropa-Korrespondent. «Es wird sich in ein, zwei Monate zeigen, ob Schweden mit seinem Vorgehen anders oder besser fährt als andere Länder.»