Aus allen Schengen-Staaten darf man bereits seit dem 15. Juni wieder in die Schweiz einreisen. Die EU-Staaten haben nun entschieden, dass ab heute auch Menschen aus 14 Nicht-Schengen-Staaten wieder in die EU einreisen dürfen. Die Schweiz will diese Öffnungen offenbar übernehmen.

Aus folgenden Ländern darf man ab heute wieder in die EU einreisen:

Algerien

Australien

Georgien

Japan

Kanada

Montenegro

Marokko

Neuseeland

Ruanda

Serbien

Südkorea

Thailand

Tunesien

Uruguay

China (unter dem Vorbehalt, dass auch EU-Bürger dort einreisen dürfen)

Legende: Aus den blau markierten Ländern darf ab heute wieder in die EU eingereist werden. SRF

Gilt diese Liste also auch für die Schweiz? Das Staatssekretariat für Migration (SEM) schreibt auf Anfrage von SRF: «Die Schweiz will die Aufhebung der Einreisebeschränkungen gegenüber Drittstaaten nach Möglichkeit in Abstimmung mit den anderen Schengen-Staaten vollziehen. Je nach Entwicklung der epidemiologischen Situation in diesen Drittstaaten soll der Einreisestopp sukzessive und möglichst koordiniert aufgehoben werden.»

Sowohl der Zeitpunkt der weiteren Grenzöffnung, als auch die Länder, die berücksichtigt werden, stehen aber noch nicht abschliessend fest. Das Justiz- und Polizeidepartement, zu welchem das SEM gehört, werde zu gegebener Zeit über die Aufhebung der Reisebeschränkungen informieren, heisst es weiter.

Bald grenzsanitarische Massnahmen?

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erklärt zudem, es werde parallel geprüft, ob die Schweiz für Reisende aus solchen Ländern eigene grenzsanitarische Massnahmen einführen könnte. Ein Entscheid sei diesbezüglich noch nicht gefallen.

Neuinfektionen müssen im EU-Durchschnitt liegen

Für die EU ist für die Lockerung der Einreisebeschränkungen künftig vor allem die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen der vergangenen 14 Tage massgebend. Zudem sollen unter anderem der Trend im gleichen Zeitraum sowie der Umgang des jeweiligen Staates mit der Pandemie eine Rolle spielen.

Damit aus einem Staat in die EU eingereist werden darf, muss die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen zwei Wochen pro 100'000 Einwohner «nahe an oder unter» dem EU-Durchschnitt liegen. Diese Regelung hat die EU in Kraft gesetzt. Diese Zahl liegt derzeit bei 16.

Der Trend neuer Fälle im gleichen Zeitraum soll zudem im Vergleich zu den vorherigen 14 Tagen «stabil oder abnehmend» sein. Beim Umgang der Staaten mit Covid-19 sollen ausserdem Massnahmen zur Kontaktverfolgung von Infizierten, die Zahl von Tests und Eindämmungsbemühungen eine wichtige Rolle spielen.

Einreise aus stark betroffenen Gebieten nicht möglich

Reisende aus stark von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern können also vorerst nicht einreisen. So wurden in Ländern wie den USA oder Brasilien nach Daten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC in den vergangenen 14 Tagen 120 oder mehr Fälle je 100'000 Einwohnern angegeben.

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Staaten ausser Irland sowie die Schengen-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU zunächst zu verbieten.