Eine Eroberung Pandschirs wäre ein immenser Erfolg für die Islamisten. Diese konnten die Provinz während ihrer ersten Herrschaft nicht einnehmen, was am erbitterten Widerstand der Nordallianz lag und der geografischen Lage: Der Eingang zum Tal ist eng und gut zu verteidigen.

In Pandschir seien mehrere «Rebellen» geschlagen worden, der Rest sei geflohen, teilten die Taliban mit.



Die Pandschir-Frage sollte ursprünglich durch Verhandlungen gelöst werden. Am vergangenen Dienstag allerdings begannen Gefechte, als nach Angaben der Nationalen Widerstandsfront (NRF) Taliban-Kämpfer Kontrollpunkte am Taleingang angriffen. Seither hatten sich die Kämpfe täglich verstärkt. Die radikalen Islamisten rückten offensichtlich weiter in das Tal vor.



Der Anführer der NRF, Achmad Massud, hatte sich in der Nacht zu Montag zu einer Verhandlungslösung bereit gezeigt. Er erklärte, den Krieg sofort zu beenden, falls die Taliban ihre Angriffe in Pandschir beendeten. Die NRF sei bestrebt, Konflikte mit den Taliban friedlich beizulegen.

«Man hat keine Lösung gefunden»



Sowohl die Taliban als auch die NRF haben in der Vergangenheit betont, dass sie zu einer Verhandlungslösung bereit seien. Dass es nun trotzdem zu Kämpfen um das Tal kam, liege daran, «dass in den Gesprächen keine Lösung gefunden wurde», erklärt Thomas Gutersohn, SRF-Südasien-Korrespondent.

«Noch gestern Abend hat Achmad Massud Gesprächsbereitschaft signalisiert, um einen Waffenstillstand auszuhandeln. Doch da war es offensichtlich schon zu spät.» Die Taliban haben inzwischen verkündet, sie hätten das Tal eingenommen.



Die Einnahme des Pandschir-Tals durch die Taliban habe eine grosse symbolische Bedeutung, denn während ihrer letzten Herrschaft von September 1996 bis Oktober 2001 konnten die Taliban es nicht unter ihre Kontrolle bringen.