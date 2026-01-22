Darum geht es: Der Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, hat am WEF in Davos einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens vorgestellt. «Wir glauben, dass dies den Menschen in Gaza wirklich die Möglichkeit gibt, ihre Hoffnungen zu verwirklichen», sagte Kushner. Voraussetzung für den in Etappen geplanten Wiederaufbau des Gebiets sei aber die Entwaffnung der Hamas. Diese lehnt eine Entwaffnung bisher jedoch ab.

Der Plan: Zunächst soll laut dem «Masterplan» von Kushner die Stadt Rafah wieder aufgebaut werden, anschliessend nach und nach weiter nördlich gelegene Orte. In «Neu-Rafah» sollen rund 100'000 Wohneinheiten und mindestens 75 medizinische Einrichtungen entstehen, wie aus der Präsentation des US-Amerikaners hervorging.

Legende: Jared Kushner hat am WEF in Davos seinen «Masterplan» für den Wiederaufbau Gazas vorgestellt. Keystone/ Evan Vucci

Der Zeitraum: Für den Wiederaufbau der Stadt Rafah nannte Kushner einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren. «Wir haben bereits damit begonnen, die Trümmer zu beseitigen und einen Teil der Abrissarbeiten auszuführen», sagt Trumps Schwiegersohn. Der Gazastreifen ist im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas grossflächig zerstört worden. Im Gebiet leben über zwei Millionen Menschen.

Küste für Tourismus: Der Küstenabschnitt des Streifens ist für den Tourismus vorgesehen, Wohn- und Industriegebiete sollen dahinter, im Inneren des Gazastreifens liegen, wie aus einer Grafik der Präsentation weiter hervorgeht. Geplant ist demnach unter anderem auch ein Flughafen im Süden des Gebiets, das an Ägypten grenzt. Bei der Präsentation zu sehen war auch ein Bild, das Wolkenkratzer und von Bäumen gesäumte Strassen an der Küste zeigt.

Legende: So soll in Zukunft Gazas Küste aussehen – wenn es nach Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner geht. Board of Peace

Konferenz in Washington: Wie hoch die Kosten sein werden und wer diese tragen soll, dazu äusserte sich Kushner nicht. In den kommenden Wochen werde es in Washington eine Konferenz geben, bei der es um Investitionen in das Gebiet gehen solle, kündigte er an.