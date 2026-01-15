Der Gaza-Friedensplan soll in Phase 2 gehen – das haben die USA angekündigt. Was bedeutet das konkret? Eine Einschätzung von SRF-Auslandredaktorin Susanne Brunner.

Susanne Brunner Leiterin Auslandredaktion Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Susanne Brunner war für SRF zwischen 2018 und 2022 als Korrespondentin im Nahen Osten tätig. Sie ist auch heute noch regelmässig in der Region unterwegs. Brunner wuchs in Kanada, Schottland, Deutschland und in der Schweiz auf. In Ottawa studierte sie Journalismus. Bei Radio SRF war sie zuerst Redaktorin und Moderatorin bei SRF 3. Dann ging sie als Korrespondentin nach San Francisco und war nach ihrer Rückkehr Korrespondentin in der Westschweiz. Sie moderierte auch das «Tagesgespräch» von Radio SRF 1. Seit September 2022 ist sie Leiterin der Auslandredaktion von Radio SRF. Hier finden Sie weitere Artikel von Susanne Brunner und Informationen zu ihrer Person.

Ist Phase 1 des Friedensplans abgeschlossen?

Nein. Aus Sicht Israels deshalb nicht, weil die sterblichen Überreste einer der Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober 2023 entführt hatte, immer noch nicht zurückgegeben wurden. Und aus Sicht der Hamas deshalb nicht, weil noch immer zu wenig Hilfsgüter in den Gazastreifen kommen. Es fehlt vor allem an Zelten für die obdachlose Bevölkerung sowie an Baumaterial, damit Leute beschädigte Wohnungen und Häuser wenigstens behelfsmässig reparieren können. Auch wurde die Waffenruhe in den letzten drei Monaten immer wieder gebrochen. Hunderte Menschen kamen ums Leben, vor allem Palästinenser und Palästinenserinnen. Doch für die USA sind die Bedingungen trotzdem erfüllt, um zu Phase 2 des sogenannten Friedensplans von US-Präsident Trump überzugehen.

Warum haben die USA genau jetzt Phase 2 eingeleitet?

Welche Überlegungen in Trumps Kabinett genau gemacht werden, weiss niemand. Doch Trump hatte angekündigt, den Gazakrieg zu beenden. Dies auch deshalb, weil Bilder des Leidens der palästinensischen Zivilbevölkerung auch seine eigene Maga-Basis zunehmend befremdeten. Zudem ist der Nahe Osten gerade sehr instabil mit dem Iran, Syrien, dem Libanon, dem Jemen und auch dem Irak. Militärisch hat es ausserdem keinen Sinn, dass Israel den komplett zerstörten Gazastreifen weiter bombardiert, vor allem, wenn allenfalls ein Krieg mit dem Iran droht.

Was beinhaltet Phase 2 des Gaza-Friedensplans?

Dazu will Trump nächste Woche am Weltwirtschaftsforum in Davos mehr sagen. Was man bisher weiss: Im Vordergrund steht die Entwaffnung der Hamas. Doch diese will nicht alle Waffen abgeben. Trotzdem soll jetzt eine palästinensische Technokraten-Regierung dafür sorgen, dass das geschieht. Sie soll aus 15 Mitgliedern bestehen, kontrolliert von einem sogenannten Friedensrat. Trump will diese 15 Personen bald persönlich ernennen. Zudem müsste sich die israelische Armee aus dem Gazastreifen zurückziehen, zugunsten einer Friedenstruppe. Allerdings ist bislang völlig unklar, welche Länder die Soldaten für diese stellen sollen.

Wie geht es nun weiter im Gazastreifen?

Ob Phase 2 tatsächlich funktionieren wird, steht in den Sternen. Ausserdem hängt die weitere Entwicklung auch von den Ereignissen in der Region ab. Klar scheint einzig, dass es keine schnelle Linderung für die Bevölkerung des Gazastreifens geben wird. Und ein Wiederaufbau wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern – wenn er denn überhaupt stattfinden wird.

