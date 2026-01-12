Nach dem verschneiten Wochenende wird das Wetter nun wieder milder. In der Deutschschweiz kann es am Montag lokal noch zu gefrierendem Regen kommen. Die Glätte kann im Strassenverkehr zu heiklen Situationen führen.
Vor allem im Westen Deutschlands hat starker Regen auf den gefrorenen Böden für gefährlich glatte Strassen gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für weite Teile des Landes vor Glatteis auf den Strassen. Die Meteorologen riefen die Menschen auf, Fahrten mit dem Auto zu vermeiden. Es bestehe «Gefahr für Leib und Leben».
Am Frankfurter Flughafen wurden am Morgen wegen Schnee und Glatteis rund 100 Flüge gestrichen. Auch an den Flughäfen in München und Nürnberg wurden einige Flüge witterungsbedingt annulliert.
Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen bleiben die Schulen am Montag wegen der Glatteisgefahr ebenso geschlossen wie in Niedersachsen und in Bremen. Der Präsenzunterricht fällt aus.
Am Wochenende hatte Wintersturm «Elli» im Norden Deutschlands noch für massive Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Nun, zu Wochenbeginn, rechnet die Deutsche Bahn nur noch mit kleineren Einschränkungen.
Auch in der Schweiz fiel in den vergangenen Tagen ergiebig Schnee. Zwischen Samstag- und Sonntagmorgen schneite es bis in tiefe Lagen.
Der viele Schnee genügte sogar für den Skibetrieb im zürcherischen Regensberg (630 m ü. M.). Am Samstag präparierten Freiwillige die Piste. So war am Sonntag und auch am Montag Skispass angesagt.
Der Wintereinbruch führte aber nicht nur zu Freude: Vielerorts sorgte der viele Schnee für schwierige Strassenverhältnisse. Diverse Kantonspolizeien meldeten zahlreiche Unfälle. In Rapperswil-Jona kam sogar ein Fahrzeug für die Schneeräumung ins Rutschen und verursachte einen Unfall. Laut den verschiedenen Meldungen gab es besonders viele Selbstunfälle.
Der viele Schnee forderte auch den Flugverkehr heraus. Am Flughafen Zürich gab es am Samstag zahlreiche Verspätungen. Gerade die notwendige Enteisung der Flugzeuge führte zu Wartezeiten. Am Genfer Flughafen Cointrin gab es am Samstag vereinzelte wetterbedingte Flugausfälle.
Am Montag bringt eine Warmfront deutlich mildere Luft in die Schweiz, wie SRF Meteo berichtet. Voraussichtlich bleibt es bis Ende der Woche relativ mild.