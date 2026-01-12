Nach dem Wintersturm «Elli» am Wochenende ist Europa im Schnee erwacht. Auch in der Schweiz fiel dieser bis in tiefe Lagen. Die besten Bilder der vergangenen Tage.

Nach dem verschneiten Wochenende wird das Wetter nun wieder milder. In der Deutschschweiz kann es am Montag lokal noch zu gefrierendem Regen kommen. Die Glätte kann im Strassenverkehr zu heiklen Situationen führen.

Vor allem im Westen Deutschlands hat starker Regen auf den gefrorenen Böden für gefährlich glatte Strassen gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für weite Teile des Landes vor Glatteis auf den Strassen. Die Meteorologen riefen die Menschen auf, Fahrten mit dem Auto zu vermeiden. Es bestehe «Gefahr für Leib und Leben».

Legende: Im Berufsverkehr ging es auf mehreren Autobahnen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nur sehr langsam voran. Der Winterdienst war dort im Dauereinsatz. Keystone / AP Photo / Michael Probst

Am Frankfurter Flughafen wurden am Morgen wegen Schnee und Glatteis rund 100 Flüge gestrichen. Auch an den Flughäfen in München und Nürnberg wurden einige Flüge witterungsbedingt annulliert.

Legende: Am Flughafen München hatten die Teams für die Enteisung der Flugzeuge am Montagmorgen alle Hände voll zu tun. KEYSTONE / DPA / Peter Kneffel

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen bleiben die Schulen am Montag wegen der Glatteisgefahr ebenso geschlossen wie in Niedersachsen und in Bremen. Der Präsenzunterricht fällt aus.

Legende: Im Hamburger Hafen treibt am Montag viel Eis. Vergangene Woche war der Hafenbetrieb wegen des Wintersturms «Elli» eingeschränkt. KEYSTONE / DPA / Marcus Brandt

Am Wochenende hatte Wintersturm «Elli» im Norden Deutschlands noch für massive Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Nun, zu Wochenbeginn, rechnet die Deutsche Bahn nur noch mit kleineren Einschränkungen.

Legende: Am Wochenende machte der viele Schnee der Deutschen Bahn zu schaffen. Schneeverwehungen blockierten Gleise, und Weichen waren eingefroren. (10.1.2026, Hamburg) Keystone / DPA / Daniel Bockwoldt

Auch in der Schweiz fiel in den vergangenen Tagen ergiebig Schnee. Zwischen Samstag- und Sonntagmorgen schneite es bis in tiefe Lagen.

Der viele Schnee genügte sogar für den Skibetrieb im zürcherischen Regensberg (630 m ü. M.). Am Samstag präparierten Freiwillige die Piste. So war am Sonntag und auch am Montag Skispass angesagt.

Legende: Das letzte Mal war der Skilift in Regensberg im November 2024 für einen Tag in Betrieb. Am Sonntag und am Montag konnte der zuständige Verein die Piste wieder öffnen. KEYSTONE / Andreas Becker

Der Wintereinbruch führte aber nicht nur zu Freude: Vielerorts sorgte der viele Schnee für schwierige Strassenverhältnisse. Diverse Kantonspolizeien meldeten zahlreiche Unfälle. In Rapperswil-Jona kam sogar ein Fahrzeug für die Schneeräumung ins Rutschen und verursachte einen Unfall. Laut den verschiedenen Meldungen gab es besonders viele Selbstunfälle.

Legende: Am frühen Sonntagmorgen verlor ein Lenker auf der Autobahn A14 bei Buchrain LU die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug überschlug sich. Der Autofahrer war alkoholisiert. Kantonspolizei Luzern

Der viele Schnee forderte auch den Flugverkehr heraus. Am Flughafen Zürich gab es am Samstag zahlreiche Verspätungen. Gerade die notwendige Enteisung der Flugzeuge führte zu Wartezeiten. Am Genfer Flughafen Cointrin gab es am Samstag vereinzelte wetterbedingte Flugausfälle.

Legende: In der Stadt Zürich kam am Samstag der Busbetrieb auf dem Stadtgebiet und in der Agglomeration zeitweise zum Erliegen. Schnee und Glätte hätten zur Einstellung des gesamten Betriebs auf dem Stadtgebiet geführt, sagte eine VBZ-Sprecherin dazu auf Anfrage von Keystone-SDA. KEYSTONE / Andreas Becker

Am Montag bringt eine Warmfront deutlich mildere Luft in die Schweiz, wie SRF Meteo berichtet. Voraussichtlich bleibt es bis Ende der Woche relativ mild.