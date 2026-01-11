Aargau: Die Kantonspolizei Aargau meldet über 40 Unfälle auf den schneebedeckten Strassen seit Samstagmorgen. Einzelne Personen wurden leicht verletzt, mehrheitlich sei es aber bei Blechschaden geblieben. Einzelne Fahrzeuge seien noch mit Sommerreifen unterwegs gewesen, schreibt die Kantonspolizei Aargau. Mehrere Strassenabschnitte mussten zeitweise gesperrt werden, so beispielsweise die Seetalstrasse zwischen Seon und Hallwil infolge einer Frontalkollision. Die Polizei empfahl in ihrer Mitteilung, die Fahrweise den Verhältnissen anzupassen.

St. Gallen: Im Kanton St. Gallen haben sich von Samstagmittag bis Sonntagmorgen bei winterlichen Strassenverhältnissen rund 30 Verkehrsunfälle ereignet. Fünf Personen wurden verletzt, darunter auch ein 6-jähriges Mädchen, das von einem Schneeräumungsfahrzeug erfasst wurde, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Unfälle sind laut Angaben der Polizei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Geschwindigkeit nicht an die Strassen- und Witterungsverhältnisse angepasst wurde. Keines der verunfallten Autos war mit Sommerreifen unterwegs.

Legende: Neuschnee und Glätte haben am Wochenende auf Schweizer Strassen zu Verkehrsproblemen geführt. (10.1.2026) KEYSTONE/Andreas Becker

Thurgau: Die Kantonspolizei Thurgau berichtet derweil von vier Verletzten durch Verkehrsunfälle. Unter anderem kam ein Lenker mit seinem Auto von der Strasse ab und das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, berichtet die Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Auto habe vorne zwei Sommerreifen montiert gehabt.

Neuschnee seit Samstag Box aufklappen Box zuklappen Braunwald/GL: 42 cm

Stockhorn/BE: 42 cm

Stoos/SZ: 38 cm

Saanenmöser/BE: 30 cm

Ulrichen/VS: 24 cm

Arosa/GR: 19 cm

Sedrun/GR: 17 cm

Andermatt/UR: 11 cm

Flachland: 0 bis 20 cm Quelle: Meteo

Solothurn: Auf von Schnee oder von Eis bedeckten Solothurner Strassen haben sich zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen rund 20 Verkehrsunfälle ereignet. In den meisten Fällen handelte es sich um Selbstunfälle mit Sachschaden, wie die Polizei des Kantons Solothurn mitteilte. Bei einem Verkehrsunfall in Etziken wurden aber drei Personen leicht verletzt. Sie wurden mit Ambulanzen in ein Spital gebracht. Aufgrund des Unfalls musste die Luzernstrasse im Bereich des Unfallortes während rund zwei Stunden gesperrt werden.

So geht es am Montag weiter: In der Schweiz fällt laut SRF Meteo zeitweise Niederschlag. Zunächst ist es Schnee, später Regen. Besonders in den Morgenstunden kann es glatt werden. Es wird aber mild mit 3 bis 6 Grad, wie SRF Meteo weiter mitteilt.