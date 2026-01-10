Schnee und Glätte haben zu Verkehrsproblemen im Nordosten der Schweiz sowie in Deutschland und Italien geführt.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss hat wetterbedingt zwölf Flüge am Flughafen Kloten ZH gestrichen. Zusätzlich müssen Fluggäste mit Verspätungen rechnen.

In der Stadt Zürich ist der gesamte Busbetrieb bis auf Weiteres eingestellt worden. Das Winterwetter führt zudem zu Einschränkungen auf der A1 Richtung St. Gallen.

Zuerst nass, dann Schnee. Die aktuelle Wetterlage hat gerade im Nordosten der Schweiz zu Problemen im Verkehr geführt. Am Flughafen Zürich strich die Swiss weitere zwölf Flüge. Die notwendige Enteisung der Flugzeuge trage zu den Verspätungen bei, teilte ein Swiss-Sprecher weiter mit. Es sei denn auch möglich, dass im Verlauf des Tages weitere Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Legende: Bereits Anfang Jahr kam es zu Flugausfällen wegen der Wetterverhältnisse. (Bild: 2.1.2026) Keystone / Ennio Leanza

Gestrichen werden am Samstag Hin- und Rückflüge von Zürich nach Nizza (F), Frankfurt (D), Düsseldorf (D), London (UK), Mailand (I) und Luxemburg, hiess es weiter. Insgesamt mussten seit Beginn des neuen Jahres Stand Samstagmorgen 93 Swiss-Flüge wetterbedingt gestrichen werden. Seit Anfang Jahr waren laut der Lufthansa-Tochter rund 10'000 Passagiere betroffen.

Busse in der Stadt Zürich stehen still

Auch der öffentliche Verkehr ist in Zürich betroffen. Die Busse stehen still. Schnee und Glätte hätten die Einstellung des gesamten Busbetriebs auf dem Stadtgebiet gefordert, sagte eine VBZ-Sprecherin.

Legende: Der gesamte Busbetrieb in Zürich ist wegen Schnee und Glätte eingestellt. ZVG

Es sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen, hiess es in einer Betriebslagemeldung der Verkehrsbetriebe (VBZ). Wie lange der Unterbruch andauert, ist vorerst unklar. Die VBZ empfehlen, kurz vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan anzuschauen.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es auch auf der Autobahn A1 zwischen Oberbüren und Gossau SG. Schneeräumungsdienste mussten ausrücken.

Schneechaos auf Schweizer Strassen

Legende: Schneeräumungsdienste sind im Einsatz auf der A1, zwischen Oberbüren und Gossau, im Kanton St. Gallen. ZVG

Legende: Auch die Forchautobahn, hier bei Egg im Kanton Zürich, ist schneebedeckt. ZVG

Vorsichtiges Aufatmen in Deutschland

Auch im deutschen Zugverkehr kommt es wegen des Winterwetters nach wie vor zu Einschränkungen. Der Norden Deutschlands hat noch mit den Auswirkungen von Schnee und Schneeverwehungen zu kämpfen, der Schneefall verschiebt sich laut Prognose von der Mitte bis in den Süden Deutschlands.

Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr im Norden heute schrittweise wieder anrollen lassen – er ruht wegen des Unwetters seit Freitag. Im Bahnverkehr wird im Laufe des Tages mit Entspannung gerechnet – auch wenn es am Samstag noch zu Einschränkungen und Zugausfällen kommen kann.

Unwetter in Italien – Süden besonders betroffen

Unwetter mit starkem Wind, Regen und Schneefällen haben auch weite Teile Italiens erfasst. Vor allem in Mittel- und Süditalien kam es zu teils heftigen Regenfällen, insbesondere in Kampanien und Kalabrien. Zudem weht starker Wind entlang der Küsten der Toskana, Latiums und Kampaniens sowie in den Apenninen und auf den grossen Inseln Sizilien und Sardinien. Die Insel Capri ist wegen stürmischer See derzeit vollständig vom Festland abgeschnitten, wie Medien berichteten. Auch Ischia und Procida sind nicht erreichbar. Die Fährverbindungen zu den Äolischen Inseln vor Sizilien sind seit mehr als zwei Tagen unterbrochen.

Auch auf den italienischen Alpen kam es zu kräftigen Schneefällen. In den Apenninregionen Marken, Abruzzen und Molise schneite es stellenweise bis in Hügellagen.