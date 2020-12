Einige Skigebiete in Österreich schärfen nach dem starken Andrang vom Wochenende ihre Sicherheitskonzepte. Dazu gehörten eine weitere Begrenzung der Parkplätze, mehr Platz für die Gäste beim Anstehen und mehr Ordnungspersonal, teilte das Bundesland Oberösterreich mit.

In den dortigen Skigebieten herrschte am Sonntag wegen des schönen Wetters grosser Andrang. «Im Sinne der Eigenverantwortung appelliere ich aber auch an die Skifahrerinnen und Skifahrer, so weit möglich auch erst ab Mittag in die Skigebiete zu kommen, denn da sind viele Gäste vom Vormittag wieder auf dem Heimweg und man kommt so bequem und ohne Staus auf die Piste», empfahl der Wirtschaftsminister Oberösterreichs, Markus Achleitner.

Ansturm auf Skigebiete in Österreich Am Wochenende gab es teils so grosse Verkehrsstaus, dass einige Skiorte die Notbremse zogen und den Zutritt sperrten. Das Bodental in Kärnten, das Winterwandern und Langlauf bietet, blieb nach dem Ansturm von Samstag am Sonntag geschlossen, ebenso die Rodelwiesen in Semmering rund 100 Kilometer südwestlich von Wien. Die Skigebiete Hinterstoder, Wurzeralm und Kasberg in Oberösterreich waren am Sonntagmittag voll, sodass Autos an der Taleinfahrt abgewiesen werden mussten.

Schon zu Beginn der ersten Coronawelle war Österreich wegen der späten Schliessung in Ischgl in die Negativschlagzeilen geraten. Nun kursieren wieder Bilder in den Sozialen Medien von Menschenmassen vor Bergbahnstationen.

Bild aus Damüls in Vorarlberg , Link öffnet in einem neuen Fenster

Dass es erneut so weit kommen konnte, liege an der enormen Bedeutung, die der Wintersport in Österreich habe, sagt SRF-Korrespondent Peter Balzli.

Wenn Schnee liegt, dann sind die Österreicherinnen und Österreicher nicht mehr zu halten.

Der Wintertourismus in Österreich ist ein Multi-Milliardengeschäft: «Der Anteil des Tourismus am Bruttoinlandprodukt ist dreimal so hoch wie in der Schweiz.» Und entsprechend gross sei der Druck, die Bahnen laufen zu lassen. Zudem seien die Österreicher nicht mehr zu halten, wenn Schnee liege.

Quarantäne und FFP2-Masken sind Pflicht

In Österreich sind viele Skigebiete geöffnet, allerdings praktisch nur für Einheimische. Für Anreisende aus dem Ausland gilt eine zehntägige Quarantänepflicht. Zudem sind die besonders wirksamen FFP2-Masken für alle Skifahrer über 14 Jahre vorgeschrieben, die Gondeln oder Lifte benutzen.

Andere Skigebiete wiederum haben geschlossen. «Angesichts der neuen, mutierten Virusvariante ist es verständlich, dass die Politik dort jetzt die Notbremse zieht. Die Situation ist einfach zu unsicher im Augenblick», sagt Balzli. «Das Ganze bleibt ein Balanceakt, eine Art Blindflug mit unsicherem Ausgang.» Vieles hänge nun davon ab, ob und wie schnell sich die neue Virusmutation ausbreite. Entsprechend werde die Politik handeln müssen.