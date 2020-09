Der Krieg der Prinzen am Golf kompliziert Konflikte in der ganzen Region. Von Somalia bis Libyen rüsten beiden Seiten mit ihren Öl- und Gasmilliarden entgegengesetzte Konfliktparteien auf. In Libyen etwa unterstützten die Emirate, gemeinsam mit Ägypten, Russland und Frankreich, den ostlibyschen Warlord General Haftar, während sich Qatar gemeinsam mit der Türkei hinter die Regierung Saraj stellte. Bis zurück zum «Arabischen Frühling» von 2011 lässt sich die Rivalität nachzeichnen.

Katar förderte damals in Ägypten den islamistischen Flügel des Aufstands gegen Langzeitherrscher Mubarak, auch propagandistisch, mit seinem bekannten Auslandsender Al Jazeera. Als Mubarak gestürzt war und mit Mohammed Mursi tatsächlich ein Muslimbruder zum Präsidenten gewählt wurde, traten alsbald die Vereinigten Arabischen Emirate auf den Plan und finanzierten den Putsch der ägyptischen Generäle, bis heute sind sie die wichtigsten Sponsoren des Regimes von Präsident Sisi in Kairo.

Spuren des Bruderkriegs am Golf finden sich selbst im Streit ums Erdgas im östlichen Mittelmeer: Katar hält auch dort zur Türkei, während die Emirate sich an griechischen Militärmanövern beteiligen, mit denen der türkische Präsident Erdogan beeindruckt werden soll.