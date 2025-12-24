Mehrere Wochen nach der Präsidentenwahl in Honduras hat die Wahlbehörde den von US-Präsident Donald Trump unterstützten Kandidaten Nasry «Tito» Asfura zum Sieger ernannt.

Asfura von der rechten Nationalpartei erhielt demnach 40 Prozent der Stimmen.

Kontrahent Salvador Nasralla von der Liberalen Partei kam auf 39.5 Prozent. Rixi Moncada von der linken Regierungspartei landete auf Platz 3.

«Honduras – ich bin bereit zu regieren», schrieb Asfura nach der Bekanntgabe des Ergebnisses auf der Nachrichtenplattform X. Er werde das Land nicht enttäuschen.

Wer bei der Wahl die meisten Stimmen erringt, wird Präsident von Honduras – eine Stichwahl ist nicht vorgesehen.

Legende: Nasry Asfura bei einer Pressekonferenz in Tegucigalpa, Honduras am 1. Dezember 2025. Keystone/ Moises Castillo

Nach der Präsidentschaftswahl am 30. November zog sich die Auszählung der Stimmen in die Länge. Zuletzt mussten noch zahlreiche Wahlbögen wegen Unregelmässigkeiten überprüft werden. Verschiedene politische Lager äusserten Betrugsvorwürfe.

Einmischung des US-Präsidenten

US-Präsident Donald Trump hatte sich zu Beginn der Abstimmung in den Wahlkampf eingemischt und Asfura unterstützt. Wenn Asfura gewinne, könne Honduras auf die Unterstützung der USA zählen, wenn nicht, würde Washington kein Geld verschwenden, schrieb Trump damals auf seiner Social-Media-Plattform.

Asfura plant grosse Infrastrukturprojekte und eine engere Zusammenarbeit mit den USA.