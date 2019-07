«Es lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht eindeutig sagen, was die Ursachen der Symptome von Alexej Nawalny sind. Während seine Ärztin einen möglichen Einsatz von Giftstoffen nicht ausschliessen kann, erzählt Nawalnys Kampagnenleiter von ähnlichen Symptomen, als er vergangenen Monat in derselben Zelle untergebracht worden sei. Bettwanzen als Ursache scheinen angesichts der hygienischen Zustände in russischen Gefängnissen ebenso möglich. Die Reaktionen auf Nawalnys Gesundheitszustand machen jedoch zwei Dinge deutlich: Zum einen, wie gross die Angst vor Vergiftungen innerhalb der Opposition ist, und zum anderen, wie nervös die Behörden angesichts der unerwartet grossen Proteste vom Wochenende sind. Denn die verantwortlichen Ärzte versuchen präventiv, eine unabhängige Untersuchung zu verhindern. Sollte nämlich eine solche zeigen, dass tatsächlich Gift im Spiel war – so befürchten sie, dass sie später Probleme bekommen könnten, weil sie die Untersuchung nicht verhindert haben.»