Die USA haben seit Januar 2025 mehr als 235 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen verzeichnet.

Die «frohe Kunde» teilt das Weisse Haus in einem mit Musik unterlegten Weihnachts-Livestream auf Youtube mit.

Präsident Trump erscheint darin als Zeichentrickfigur, die vor einem Kamin und neben einem Weihnachtsbaum sitzt und vorliest.

In einem Rolltext neben dem Stream werden weitere Erfolge des Präsidenten eingeblendet – etwa in der Migrationspolitik oder in der Fentanyl-Krise.

Der angegebene Betrag an Zolleinnahmen liegt noch etwas über einer zuvor von der Regierung genannten Summe. In der letzten Woche hatte die US-Grenzschutzbehörde (Customs and Border Protection) von gut 200 Milliarden Dollar an Zolleinnahmen gesprochen, die in der Zeit zwischen Trumps zweiten Amtsantritt am 20. Januar und dem 15. Dezember eingenommen worden seien.

Die Summe bleibt hinter den Erwartungen zurück. Im Juli hatte US-Finanzminister Scott Bessent gar 300 Milliarden Dollar bis zum Jahresende ins Auge gefasst.

Diskutieren Sie mit: