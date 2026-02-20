 Zum Inhalt springen

Zollpolitik der USA Oberster Gerichtshof der USA kippt Trumps Zölle

20.02.2026, 16:08

  • Der Oberste Gerichtshof hat die von Donald Trump im Frühjahr 2025 verhängten Zölle für rechtswidrig erklärt.
  • Das Gericht entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hatte, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen viele Handelspartner zu verhängen.
  • Die Richter bestätigten in einer Entscheidung mit sechs zu drei Stimmen das Urteil einer Vorinstanz. Ein Berufungsgericht hatte im letzten Sommer entschieden, dass viele Zölle von Trump illegal seien.

Als die Trump-Administration im April die Zölle einführte, bemühte sie ein Notgesetz von 1977, um diese Zölle am Parlament vorbei einzuführen – ein Gesetz, das dem Präsidenten zwar spezielle Befugnisse gibt, in dem Zölle jedoch mit keinem Wort erwähnt werden.

Person hält Tafel mit Zolltarifen, USA-Flagge im Hintergrund.
Legende: Am 2. April 2025 verkündete Donald Trump die Sonderzölle im Garten des Weissen Hauses. KEYSTONE/AP Photo/Mark Schiefelbein

Die Gegenseite hatte geklagt, damit habe sich Trump Kompetenzen angemasst, die der Präsident gemäss Verfassung gar nicht habe. Ende Mai ist ein Bundesgericht in den USA erstinstanzlich zum Schluss gekommen, Trump dürfe diese weitreichenden Zölle nicht einführen – zumindest nicht basierend auf dem Notgesetz.

