Im Zollstreit mit den USA will die EU-Kommission ihre Gegenmassnahmen nicht wie zunächst geplant am Montag in Kraft setzen, sondern verschiebt sie auf Anfang August.

Es gebe immer noch die Hoffnung auf eine Einigung, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Begründung.

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag eine Zollerhöhung auf 30 Prozent für EU-Importe zum 1. August angekündigt.

Eigentlich hätte am Montag ein Paket mit Gegen-Zöllen im Umfang von 21 Milliarden Euro gegen die USA in Kraft treten sollen, weil die USA bereits vorher etliche Zollsätze auch für EU-Produkte angehoben hatten.

«Die Vereinigten Staaten haben uns einen Brief mit Massnahmen geschickt, die in Kraft treten würden, wenn es keine Verhandlungslösung gibt. Daher werden wir auch die Aussetzung unserer Gegenmassnahmen bis Anfang August verlängern», sagte von der Leyen.

Arbeit an Gegenmassnahmen

Zugleich betonte von der Leyen, dass die EU nicht tatenlos bleiben werde. Die Kommission werde in den kommenden Wochen weitere Gegenmassnahmen vorbereiten, «damit wir bestens gerüstet sind», sagte sie.

Die EU hatte die Gegenzölle auf US-Produkte im Umfang von rund 21 Milliarden Euro als Reaktion auf US-Zölle für Stahl und Aluminium vorbereitet. Sie wurden wegen der laufenden Verhandlungen mit Washington ausgesetzt. Die Liste umfasst US-Waren wie Jeans und Motorräder.

EU-Staaten mit widersprüchlichen Interessen Box aufklappen Box zuklappen Deutschland und einige andere Staaten hatten in Abstimmungen am Wochenende nach Informationen von Reuters aus Verhandlungskreisen dafür plädiert, auf Gegenmassnahmen vorerst zu verzichten, um die Verhandlungen mit Washington nicht zu erschweren. Als ein Problem wird auf europäischer Seite bezeichnet, dass verschiedene US-Unterhändler unterschiedliche Positionen hätten – und niemand wisse, wie am Ende Trump entscheide. Aber auch im Kreis der 27 Mitgliedstaaten gibt es widersprüchliche Interessen. Während das wirtschaftsstarke Deutschland auf ein schnelles Abkommen drängt, um seine Industrie zu schützen, warnten andere Mitglieder wie Frankreich davor, einem einseitigen Abkommen zu US-Bedingungen nachzugeben.

Derzeit arbeiten die EU-Staaten an einer zweiten Liste mit US-Produkten im Wert von insgesamt bis zu 95 Milliarden Euro. Trump droht jedoch damit, im Falle von EU-Gegenmassnahmen wiederum mit noch höheren Zöllen auf EU-Produkte zu reagieren.

Trumps Brief an von der Leyen

US-Präsident Trump hatte von der Leyen am Samstag in einem Brief angekündigt, dass die USA ab dem 1. August neue Importzölle in Höhe von 30 Prozent erheben werden – ungeachtet der bislang laufenden Gespräche über eine einvernehmliche Lösung. Trump begründet seine Zollpolitik vor allem mit dem Handelsdefizit der USA gegenüber der EU.

Legende: Trump geht im Zollstreit mit der EU auf Konfrontationskurs. Ungeachtet der laufenden Gespräche über eine einvernehmliche Lösung kündigte er in dem am Samstag veröffentlichten Brief neue hohe Zölle an. Truth Social

In seinem Brief forderte Trump eine Abschaffung europäischer Zölle. «Die Europäische Union wird den Vereinigten Staaten einen vollständigen, offenen Marktzugang gewähren, ohne dass uns Zölle berechnet werden», schrieb Trump. Für den Fall europäischer Vergeltung drohte Trump mit noch höheren Zöllen.

Trump hatte bereits zuvor neue Zölle von 20 bis 50 Prozent für eine Reihe von Ländern angekündigt. Die von Trump seit seiner Rückkehr ins Weisse Haus verhängten Zölle bringen der US-Regierung Einnahmen in Milliardenhöhe.