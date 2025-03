Legende: Nordrhein-Westfalen, Haltern am See: Kränze stehen auf der Grab- und Gedenkstätte für die Opfer des Absturzes der Germanwings-Maschine vor zehn Jahren. Unter den 150 Insassen waren 16 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrerinnen des Halterner Gymnasiums. Keystone / Rolf Vennenbernd

Le Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), Frankreich:

Viele Familienangehörige der Absturzopfer sind zum Jahrestag gemeinsam nach Le Vernet in der Nähe des Absturzortes in den französischen Alpen gereist. Es ist für viele weiterhin der Ort, an dem sie sich den Verstorbenen am nächsten fühlen.

Bei einer Gedenkfeier für die engsten Angehörigen kamen mehr als 300 Menschen zusammen. Hinterbliebene gestalteten die Trauerfeier mit, erinnerten mit persönlichen Worten an die Verstorbenen, widmeten ihnen musikalische Beiträge.

Anschliessend machten sich zahlreiche Hinterbliebene zu Fuss auf den Weg zu der abgelegenen Absturzstelle. Dort erinnert eine fünf Meter grosse Sonnenkugel an die Opfer. Sie besteht aus 149 vergoldeten Elementen – der Co-Pilot wurde bewusst nicht berücksichtigt.

Haltern am See, Deutschland:

Unter den Verstorbenen waren 16 Jugendliche und zwei Lehrerinnen des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern am See. Sie waren damals auf dem Rückweg von einem Austausch mit der spanischen Partnerschule. Auf dem Schulhof kamen deshalb zum Jahrestag mehrere Hundert Menschen zusammen. Um 10:41 Uhr wurde es ganz still auf dem Schulhof und in der gesamten Stadt. Es ist die Zeit, zu der vor zehn Jahren die Germanwings-Maschine abstürzte.

Das Gedenken ist für das Gymnasium seither jedes Jahr wichtig. «Wir wollen denen, die bis heute unendlich traurig sind, nahe sein», sagt der Schulleiter Christian Kahl.

Auf dem städtischen Friedhof von Haltern, wo ein symbolisches Klassenzimmer an die Gruppe erinnert und einige der Jugendlichen begraben liegen, wurden am Jahrestag Kränze niedergelegt.