Zum zweiten Mal in einer Woche

Zum zweiten Mal in einer Woche ist am Freitag in ganz Kuba der Strom ausgefallen, wie der Netzbetreiber des Landes mitteilte.

Die Notfallprotokolle für die Wiederherstellung der Stromversorgung seien aktiviert worden.

Bereits am Montag fiel landesweit der Strom aus. Zwei Tage dauerte es bis zur vollständigen Wiederherstellung der Stromversorgung.

«Der Zusammenbruch ereignete sich inmitten einer kritischen Energiekrise, unter der das Land bereits schwer zu leiden hat», schrieb «Granma», die offizielle Zeitung der Kommunistischen Partei Kubas, auf der Plattform X.

Vorrangig sei gemäss den Protokollen, die Versorgung von Einrichtungen wie Spitälern sicherzustellen, hiess es.

Zu den Ursachen des erneuten Ausfalls machte die staatliche Stromgesellschaft UNE zunächst keine Angaben.

US-Ölblockade seit Januar

Die Regierung in Havanna macht die Sanktionen der USA für die anhaltenden Stromausfälle verantwortlich. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump im Januar Ländern, die Öl nach Kuba exportieren, mit Strafzöllen gedroht. Das führte zu einem nahezu vollständigen Stopp der Lieferungen aus dem Ausland.

Legende: Zum zweiten Mal innert einer Woche versinken Kubas Strassen im Dunkel. Reuters/Norlys Perez

Die Insel kann nur einen Teil ihres Ölbedarfs decken. Immer wieder fällt daher seit Jahresbeginn der Strom landesweit aus – hinzu kommt, dass die Strominfrastruktur Kubas veraltet ist. Das führt auch regelmässig zu lokalen Ausfällen.