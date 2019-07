Die Mannschaft eines US-Marineschiffs hat nach Angaben von Präsident Donald Trump in der Strasse von Hormus eine iranische Drohne zerstört.

Die Drohne sei der USS Boxer «sehr, sehr nahe» gekommen und habe dessen Sicherheit und die seiner Crew bedroht.

Der iranische Aussenminister erklärte, man habe keine Kenntnis über den Verlust einer Drohne. Womöglich hätten die USA eine eigene Drohne erwischt.

Die Lage im Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist extrem angespannt. In den vergangenen Wochen war es zu mehreren Zwischenfällen mit Tankern rund um die Strasse von Hormus gekommen.

Dem US-Präsidenten zufolge befand sich die Drohne nur etwa 914 Meter vom Schiff entfernt. Mehrere Aufrufe, sich zurückzuziehen, seien ignoriert worden. Darauf habe die Besatzung die Drohne zerstört.

«Es ist die jüngste von vielen provozierenden und feindlichen Aktionen des Irans gegen Schiffe, die in internationalen Gewässern operieren», sagte Donald Trump. Die USA behielten sich das Recht vor, ihre Interessen, Einrichtungen und Mitarbeiter zu verteidigen. Er forderte andere Länder auf, Irans Vorgehen zu verurteilen.

Iran dementiert

Aus dem US-Verteidigungsministerium hiess es, das Schiff habe sich in internationalen Gewässern befunden, als sich die Drohne genähert habe. Es befinde sich nun im Persischen Golf. Nicht äussern wollte sich das Pentagon dazu, wie die Drohne zerstört worden sei – ob sie abgeschossen wurde oder durch Störsender unbrauchbar gemacht wurde. Ein Vertreter des US-Militärs wollte auch keine Angaben dazu machen, ob es sich um eine bewaffnete Drohne handelte.

Der iranische Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif erklärte am Sitz der Vereinten Nationen in New York, er habe keine Kenntnis über den Verlust einer Drohne. Der stellvertretende Aussenminister Seyed Abbas Arakchi zeigte sich auf Twitter vielmehr besorgt, dass das US-Kriegsschiff «USS Boxer» versehentlich ein eigenes unbemanntes Fluggerät abgeschossen habe.

Legende: Enorme strategische Bedeutung: Fast ein Drittel des globalen Ölexports wird durch die Meerenge verschifft. SRF

Die Strasse von Hormus zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten weltweit und spielt eine entscheidende Rolle im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Im vergangenen Jahr hatte Irans Präsident Hassan Ruhani mit einer Blockade gedroht.